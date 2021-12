Pour une transition réussie au Mali : Les propositions du MNH-FASO JO SIRA - abamako.com

Conférence de presse de la plateforme Unis pour le Mali

Au cours d’une conférence de presse animée hier, mardi 30 novembre 2021, le Mouvement Nouvel Horizon Faso Jo Sira a rendu publique ses analyses sur la situation actuelle du pays du pays. Il a également fait des propositions pour la réussite de la transition. C’était sous l’égide de Cheick Oumar Diallo, président du mouvement.



A l’entame de ses propos, le président du MNH-FASO JO SIRA a livré son analyse sur la situation actuelle du pays. Selon lui, la situation actuelle est caractérisée par, entre autres, : la promotion de discours de politique intérieure stigmatisant une partie de la classe politique et de la société civile ; le renvoi permanent de toute solution à l’ouverture au chantier de la refondation dont le point de départ est l’organisation des Assises nationales de la Refondation ; la tenue d’un « discours aléatoire, agressif, à la limite vindicatif » à l’égard des partenaires régionaux et internationaux du Mali ; la politisation de la lutte contre la corruption. Pour lui, tout ceci intervient alors que le Mali a besoin, entre autres, d’un large consensus autour des missions urgentes du moment ; de la définition d’une feuille de route claire et réaliste ; la mise en place stricte de cette feuille de route.



Les propositions du MNH-FASO JO SIRA



Au-delà des analyses sur la situation actuelle du pays, COD a fait des propositions de sortie de crise. « Nous proposons au président de la Transition certaines étapes politiques et aspects techniques qui pourraient constituer des pistes utiles pour la transition », a déclaré Cheick Oumar Diallo avant d’ajouter : « nous estimons que ces propositions, loin d’être exhaustives, concourent d’une part à stabiliser nos relations internationales et définir un plan de sécurisation du territoire et de retour de l’administration, d’autre part, à apaiser le front sociopolitique et à lutter contre la cherté de la vie ; ensuite, à recenser les reformes prioritaires et à les mettre en œuvre ; enfin, à organiser les scrutins marquant la de la transition », a déclaré Cheick Oumar Diallo.



Sur le plan politique, le MNH-FASO JO SIRA propose la mise en place d’un gouvernement d’union nationale ; la préparation d’un nouveau Programme d’Action Gouvernementale ; l’abandon du format actuel des Assises nationales de la refondation et soumettre plutôt le nouveau PAG aux forces vives de la nation à travers un cadre de concertation entre le ministère de l’administration territoriale, les partis politiques et la société civile ; la présentation du nouveau plan aux ambassadeurs et partenaires techniques et financiers accrédités au Mali ; l’organisation des missions de lobbying diplomatique conduite par le ministre des Affaires étrangères ; l’élargissement du CNT…



La sécurisation des personnes et leurs biens ainsi que le retour de l’administration dans les localités où elle n’y est pas ; la lutte contre la cherté de la vie …doivent être mis dans le nouveau PAG selon COD.



Concernant les réformes politiques et institutionnelles, le MNH-FASO JO SIRA propose de s’appuyer sur le cadre de concertation entre le ministre de l’Administration et la classe politique ; reprendre les conclusions des ateliers de mai 2021 sur la relecture de la loi électorale et de la charte des partis politiques ; la présentation des projets de loi consensuels au CNT ; la mise en place d’un comité d’experts sur la révision ou la réforme de la constitution qui présentera aux partis politiques et à la société civile une constitution à soumettre au referendum couplée à l’élection présidentiel.



En ce qui concernant l’organisation des élections, COD propose qu’à travers le cadre de concertation du ministère de l’Administration, l’obtention d’un consensus sur les scrutins envisageables ; l’établissement d’un calendrier détaillant tous les étapes conduisant aux scrutins convenus ; la définition d’un cadre consensuel de surveillance du processus avec les organisations de d’observation électorale du Mali



B. Guindo



Source : LE PAYS