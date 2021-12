Fête de fin d’année au Mali : L’utilisation les pétards et autres feux d’artifice interdite - abamako.com

Fête de fin d'année au Mali : L'utilisation les pétards et autres feux d'artifice interdite Publié le mercredi 1 decembre 2021 | Le Pays

Dans un communiqué rendu publique le 30 novembre 2021, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile informe les citoyens que les pétards et autres feux d’artifice est formellement interdite sur toute l’entendue du territoire national.





Une décision en vigueur depuis 2012, la mesure d’interdiction de vente et d’utilisation des pétards et autres feux d’artifice a encore été rappelée par le département de la Sécurité et de la Protection civile dans un communiqué. Le ministre reconnait que « l’utilisation des pétards et autres feux d’artifice est une pratique très courante pendant les fêtes de fin d’année ». Selon lui, en dépit du caractère festif lié à leur utilisation « ceux qui constituent un danger pour la sécurité des populations au regard, particulièrement de la situation sécuritaire du pays ».



Pour le bien-être de la population, le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile porte à la connaissance des citoyens que « l’utilisation des pétards et autres feux d’artifice est formellement interdite sur toute l’étendue du territoire national ».



« Les forces de sécurité veilleront à l’application stricte de la présente mesure et les contrevenants s’exposeront à des sanctions » indique le communiqué du ministère.



Et enfin, le ministère dit compter sur la bonne compréhension de cette mesure par la population et a appelé à l’esprit citoyen de tous.



Rappelons que par le passé, beaucoup de victimes ont été enregistrées à cause de l’utilisation des pétards, à cela s’ajoute les dégâts matériels comme des maisons entières qui sont parties en fumés.



Notons que malgré les avertissements et les menaces des autorités qui sont répétitives depuis plusieurs années, le commerce et l’utilisation des pétards continue toujours au Mali pour la célébration des fêtes de fin d’année. La preuve est qu’en 2020, on pouvait voir aux environs de 00h ces feux d’artifice dans les airs.



Tioumbè Adeline Tolofoudié Stagiaire



Source: LE PAYS