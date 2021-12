Al Faqi sera libéré en septembre : La CPI réduit de deux ans à peine - abamako.com

News Société Article Société Al Faqi sera libéré en septembre : La CPI réduit de deux ans à peine Publié le mercredi 1 decembre 2021 | L’Informateur

Condamné en 2016 pour son rôle dans la destruction des mausolées de Tombouctou, Ahmad Al Faqi Al Mahdi sera libéré en septembre 2022. Jeudi 25 novembre, la Cour pénale internationale (CPI) a déclaré avoir réduit de deux ans la peine de prison du djihadiste malien Ahmad Al Faqi Al Mahdi, condamné en 2016 pour son rôle dans la destruction des mausolées protégés à Tombouctou. La chambre d’appel de la cour, basée à La Haye, « a décidé de réduire de deux ans la peine initialement fixée à neuf ans », a déclaré la CPI dans un communiqué, ajoutant que « cette peine sera donc purgée au 18 septembre 2022 ».





En octobre, le Touareg Ahmad Al Faqi Al Mahdi avait demandé à être libéré, affirmant être devenu un autre homme en détention. Il avait été condamné en septembre 2016 à neuf ans de prison pour avoir dirigé intentionnellement des attaques contre la porte de la mosquée Sidi Yahia et neuf des mausolées de Tombouctou (nord du Mali), classés au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco et détruits à coups de pioche, de houe et de burin.



Les juges « ont tenu compte de plusieurs éléments tels que l’instabilité sociale que pourrait causer une libération anticipée dans le nord du Mali, les possibilités de resocialisation et de réinsertion de M. Al Mahdi et la coopération dont il a fait preuve depuis qu’il a été remis à la cour en septembre 2015 », a indiqué la CPI. « Gardant à l’esprit les vues exprimées par la République du Mali et par les victimes, les juges ont estimé que la réduction ne devait pas s’appliquer à la totalité du temps qui reste à purger par M. Al Mahdi », a-t-elle ajouté, précisant que « les dispositions nécessaires à la libération de M. Al Mahdi seront prises le moment venu », soit en septembre 2022.



Né vers 1975, M. Al Mahdi était un membre d’Ansar Dine, l’un des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda qui ont contrôlé le nord du Mali pendant environ dix mois en 2012, avant d’être en grande partie chassés par une intervention internationale déclenchée en janvier 2013 par la France. Il était chef de la Hisbah, la brigade islamique des mœurs.



