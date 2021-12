Appui au processus électoral : l’Observatoire s’engage dans la sensibilisation - abamako.com

Appui au processus électoral : l'Observatoire s'engage dans la sensibilisation Publié le mercredi 1 decembre 2021

Dans le cadre de la mise œuvre du projet de sensibilisation, de plaidoyer et d’observation intitulé « Projet d’appui au processus électoral de la transition au Mali », L’Observatoire pour les Élections et la Bonne Gouvernance, avec l’appui financier de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a organisé les 26 et 27 novembre 2021 un atelier de planification et d’appropriation à l’intention d’une trentaine de ses membres installés à l’intérieur du pays et ceux de Bamako.





L’objectif de cette session de formation qui a eu lieu à l’hôtel Maeva Palace (Bamako), était de permettre aux participants d’avoir une compréhension commune du « Projet d’appui au processus électoral de la transition au Mali » et de convenir d’un chronogramme de mise en œuvre des différentes activités prévues dans ledit projet.



A travers cette session, il s’agissait pour les responsables du projet d’examiner et de partager avec les participants, la faisabilité dans le temps et l’espace des différentes activités retenues. Mais aussi, de se partager le chronogramme de la mise en œuvre et du suivi évaluation des activités définies dans le projet.



L’atelier a également permis d’identifier les attentes des participants afin de pouvoir atteindre les objectifs du projet, d’expliquer aux coordinateurs régionaux les différents projets/programmes que l’observatoire exécute dans le cadre de la synergie 22 et enfin d’en dégager de perspectives.



A l’ouverture de travaux, le Dr Ibrahim Sangho, président de l’Observatoire, a souligné qu’afin de contribuer au processus de mise en œuvre des réformes politiques institutionnelles et électorales préconisées par la transition, et de l’observation des Assises nationales pour la Refondation (ANR), l’Observatoire pour les Élections et la Bonne Gouvernance, avec l’appui financier de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), se propose de mettre en œuvre le présent projet de sensibilisation, de plaidoyer et d’observation intitulé « Projet d’appui au processus électoral de la transition au Mali ».



