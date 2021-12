Attaye Ag Mohamed, chef de délégation de la CMA au CSA : L’unilatéralisme de Choguel dénoncé - abamako.com

News Société Article Société Attaye Ag Mohamed, chef de délégation de la CMA au CSA : L’unilatéralisme de Choguel dénoncé Publié le mercredi 1 decembre 2021 | Mali Tribune

Dans une note transmise au Comité de Suivi de la Mise en Œuvre de l’Accord, (CSA), dont Mali-tribune a pu se procurer une copie, Attaye Ag Mohamed, chef de délégation de la CMA au CSA, dénonce le manque d’implication des autres et l’unilatéralisme du Premier ministre. Nous vous proposons ici sa correspondance.

Ayant constaté une gestion de plus en plus tâtonnante, impertinente et non-objective du processus de Paix par la partie gouvernementale (Première responsable de la mise en œuvre de l’APR), le reste des parties prenantes, ont pour l’essentiel opté pour la vigilance.







De moins en moins de relations pour certains Mouvements et mêmes plus aucune pour d’autres comme la CMA avec le Département ministériel chargé de la gestion dudit Accord.



Des efforts pour prévenir un tel point de morosité des relations de confiance difficilement acquises après plusieurs années, semblent vains au regard d’attitudes graduellement non conciliantes du leadership actuel au nom de la partie gouvernementale.



A ce jour encore, aucune initiative concertée en adoption sur les APR, que du recule et de l’isolement des tendances nés de cet état de fait et d’attitude.



L’unilatéralisme gouvernemental s’exerce sur toutes les questions telles que le projet de loi électorale, le découpage territorial, les Assises nationales de la Refondation (ANR), le Fonds de Développement durable et tant d’autres.



La médiation internationale frileuse à l’idée d’être indexée sous le courant populiste actuel, ne sait plus par quel bras formellement stable, abordé une tentative de reprise. Elle tombe également dans l’observation tout en espérant être en train de se réorganiser.



De notre côté, la CMA en l’occurrence, nous pouvons affirmer que ce temps a été bien mis à profit pour se retrouver, se réorganiser à l’interne et réparer des situations en cumul au moment où toutes les énergies étaient consacrées à l’APR.







J’aurai bien voulu terminer cette note par un appel au sauvetage du processus global de paix, mais étant donné le contexte actuel où tout semble être interprété de travers, et sachant que ceci ne serait qu’une énième répétition, j’en fais alors l’économie.



A suivre…



Attaye Ag Mohamed