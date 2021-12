Mali : ce que l’on sait du dossier dans lequel Moussa Mara a été inculpé - abamako.com

Mali : ce que l'on sait du dossier dans lequel Moussa Mara a été inculpé Publié le mercredi 1 decembre 2021 | Jeune Afrique

© aBamako.com par A S

Rencontre entre le Premier ministre et le parti Yèlèma

Bamako, le 14 novembre 2018 Le Premier ministre a rencontre Moussa Mara au siège du parti Yèlèma



Accusé d’avoir illégalement dépossédé un particulier de sa parcelle lorsqu’il était l’édile de la commune IV de Bamako, Moussa Mara a été inculpé pour « faux et usage de faux » par le Parquet économique et financier. JA vous dit pourquoi.

L’ancien Premier ministre Moussa Mara, qui avait jusque-là échappé aux radars de la machine judiciaire malienne, a été convoqué ce lundi 29 novembre au pôle économique et financier (PEF). Devant le juge d’instruction, celui qui a aussi été l’édile de la commune IV du district de Bamako (de 2009 à 2012) a eu à répondre aux accusations qui pèsent contre lui dans une affaire de malversation foncière datant de 2013. Selon nos informations, c’est la troisième fois que Moussa Mara est entendu dans ce dossier. Il s’était déjà présenté à deux reprises devant les juges du Parquet au début du mois de novembre.