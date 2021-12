Programme de filets sociaux : 4 milliards de F Cfa sur une prévision de 18 milliards de F Cfa exécutés - abamako.com

Publié le mercredi 1 decembre 2021

12è session du comité national de pilotage du programme jigisemejiri

La 12è session du comité national de pilotage du programme jigisemejiri a eu lieu 27 Mars 2019.

Les réalisations du programme de filets sociaux ’’Jigisemejiri’’, durant les trois premiers trimestres de l’année 2021, s’élèvent à 4 milliards 239 millions de FCFA sur une prévision estimée à 18 milliards 64 millions de FCFA, soit un taux d’exécution de 23,47%. L’information a été donnée par le comité national de pilotage du programme, qui a organisé ce mercredi 1er décembre 2021, sa 17 ème session à l’hôtel Maëva. Cette session intervient à un an de la fin du programme.



Elle a pour but de mesurer l’évolution du programme au cours des trois premiers trimestres de l’année 2021 et d’examiner le projet de plan de travail et de budget annuel de la dernière année de mise en œuvre du programme.



Pour la mise en œuvre des activités en 2021, le programme Jigisemejiri a poursuivi les opérations de paiements de transferts monétaires dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Gao. Les travaux publics à haute intensité de main d’oeuvre Himo et des activités génératrices de revenus (AGR) ont été suspendus à cause de la pandémie de la Covid 19. Toutefois, selon les responsables, les évaluations sont en cours avec la banque mondiale pour permettre la reprise des activités dans certaines localités.



L’année 2021 a vu également le développement du registre social unifié à travers la collecte et l’enregistrement des nouveaux bénéficiaires du programme gouvernemental de transferts monétaires d’urgence lié à la Covid 19 qui continueront en 2022 dans les régions du nord.



