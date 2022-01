Opération Kèlètigui : le GTIA 2 à l’assaut des refuges des GAT à Tandio - abamako.com

News Politique Article Politique Opération Kèlètigui : le GTIA 2 à l’assaut des refuges des GAT à Tandio Publié le vendredi 28 janvier 2022 | Fama

Dans le cadre de leur mission de reconnaissance offensive dans la zone de défense n°8, les éléments du GTIA 2 de l’Opération kèlètigui mènent, depuis le mercredi 26 janvier 2022, une opération de grande envergure sur la colline de Tandio une localité située à une cinquantaine de km de Koutiala.

L’objectif de cette opération est de dénicher les terroristes et détruire leurs bases logistiques. Les GAT sévissent depuis longtemps dans cette zone. Ils ont fermé des écoles, saboté les réseaux téléphoniques et terrorisent les paisibles populations par des enlèvements de véhicules et d’autres biens. Cette colline leur servait de refuge après leurs forfaits.