Les supporters des Aigles du Mali en vedette !

Lors de cette Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Cameroun, l’Union nationale des supporters des Aigles du Mali (Unasam) ne passe pas aperçue. Ni dans les rues de Douala, ni dans les gradins pour soutenir la sélection nationale. “Je pense que les supporters des Aigles du Mali sont les meilleurs pendant cette CAN. J’ai beaucoup apprécié leur façon de supporter dans le plus grand respect. Cela dénote la bonne organisation au sein de cette Association. Ils supportent leur équipe du début jusqu’à la fin du match, sans aucun incident”, nous a confié un dirigeant camerounais. Pour cette CAN, l’Unasam a effectué le déplacement avec près de 40 supporters, venus de tous les horizons du Mali. Certains supporters sont venus d’autres pays, notamment de la Côte d’Ivoire et du Gabon pour renforcer l’équipe de l’Unasam.

Mossa Ag Attaher lors du tirage au sort de la coupe du monde 2022 :



“Nous allons tout mettre en œuvre pour nous qualifier à la plus grande compétition mondiale de football”





Mossa Attaher et Mamoutou Touré dit Bavieux

Présent à Douala dans le cadre de la Can Cameroun-2021, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher a pris part au tirage au sort des matches du barrage de la Coupe du monde 2022 zone Afrique dont la phase finale aura lieu au Qatar. Ainsi, les Aigles du Mali affronteront les Aigles de Carthage de la Tunisie. D’ores et déjà, le ministre Mossa Ag Attaher compte mettre tout en œuvre pour que le Mali puisse se qualifier à ce grand rendez-vous du football mondial.



J’ai assisté aux côtés du président de la Confédération africaine de football et de la Fédération malienne de football, ce 22 janvier 2022 à Douala, au tirage au sort des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde au Qatar zone Afrique. A l’issue des tirages entre les 10 meilleures sélections africaines, le Mali affrontera une fois de plus la Tunisie comme ce fut le cas lors des tirages de la Coupe d’Afrique des nations Cameroun 2021″, a précisé le ministre Mossa Ag Attaher avant de rappeler que les Aigles du Mali ont battu la Tunisie lors de leur premier match de la Can le 12 janvier 2022 par un score de 1 but à 0.



“Rencontrer la Tunisie lors des barrages est une opportunité pour nous pour nous qualifier pour la première fois à la Coupe du monde ! La Tunisie possède une belle équipe talentueuse certes, mais elle n’est pas imbattable par les Aigles du Mali. Le Mali n’a jamais été aussi proche de se qualifier pour une phase finale de Coupe du monde ! Nous allons tout mettre en œuvre pour qualifier notre pays pour la première fois de notre Histoire à la plus grande compétition mondiale de football. Nous pouvons le faire ! Nous allons le faire In shaa Allah !”.



Pour conclure, le ministre Mossa Ag Attaher a invité les Aigles du Mali et les amoureux du football de rester concentrés pour le moment sur la Can. “Nous montons en puissance, alors ne nous précipitons pas ! Tous derrière les Aigles jusqu’à la victoire finale de la Coupe d’Afrique ! Tous, ensemble pour notre première qualification à la Coupe du monde”, a-t-il exhorté.Notons que le Cameroun croisera le fer avec les Fennecs d’Algérie lors de ces barrages de la Coupe du monde 2022 tandis que le Ghana en découdra avec le Nigeria. La République démocratique du Congo et l’Egypte affronteront respectivement le Maroc et le Sénégal. Alou Badara HAIDARA, envoyé spécial



Mamoutou Toure ” Bavieux ” après le tirage au sort des barrages de la coupe du monde :Si nous arrivons à gagner ce match du barrage contre la Tunisie, ce serait une première fois dans l’histoire du football malien “



Après le tirage au sort des barrages de la Coupe du monde qui va opposer le Mali à la Tunisie, Mamoutou Touré ” Bavieux ” a conseillé d’oublier vite le match que le Mali a livré contre la Tunisie à la Can Cameroun 2021.



“ Nous pensons qu’à la faveur du tirage au sort des barrages de la Coupe du monde, les Aigles doivent rejouer contre la Tunisie. Et les Aigles doivent vie oublier le match livré contre la Tunisie à la Can et se dire qu’il y a un autre challenge devant nous, travailler davantage et avoir un mental de gagnant. Nous devons nous dire que nous avons une opportunité de faire rêver tout un peuple. Si nous arrivons à gagner ce match du barrage contre la Tunisie, ce serait une première fois dans l’histoire du football malien. Par la grâce de Dieu, cette dynamique autour de l’équipe peut nous permettre de bien encadrer l’équipe et d’aller jouer ce match de barrage avec beaucoup plus d’engagements, beaucoup plus de sérénité et se dire enfin, avec l’accompagnement de Dieu, que le Mali se qualifie à la Coupe du monde Qatar 2022“, a-t-il confié.



Siaka DOUMBIA



Fousseyni Diawara, entraîneur adjoint des aigles à propos match Mali-Tunisie comptant pour le barrage de la coupe du monde:” C’est une fierté de se retrouver pour la première fois dans ce barrage de la Coupe du monde, nous allons essayer de saisir notre chance”



Se prononçant sur le match Mali-Tunisie comptant pour le barrage de la Coupe du monde, Fousseyni Diawara, l’adjoint de Mohamed Magassouba, a laissé entendre que la Tunisie est une vieille connaissance que le Mali a battue 1-0 lors de la phase de poule de la Can 2021 du Cameroun.





Fousseyni Diawara

” La Tunisie est une vieille connaissance avec qui nous avons fait match nul en 2019 lors de la phase de poule de la Coupe d’Afrique. Et nous avons le bonheur de la battre lors de la phase de poule de la Can de cette année. Mais quand on veut se qualifier à la Coupe du monde, peu importe l’adversaire, on doit se donner à 1000 %. On doit tout donner, on doit faire en sorte de se faciliter la tâche lors du 1er match à Bamako. Quand on regarde toutes les affiches, je pense que tout le monde peut battre tout le monde. Nous l’avons vu, sur deux matches (aller-retour) c’est 180 minutes, tout est possible. Au niveau du top 10 africain, les équipes sont très proches les unes des autres. Le match contre la Tunisie peut se jouer à des détails. Nous avons vu beaucoup d’équipes se plaindre de la météo. Il va falloir aller jouer au mois de mars au Sénégal, au Mali, sans se plaindre. Nous allons nous servir de la Can pour être meilleurs. Ce sera aussi le cas pour la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, le Cameroun et d’autres nations. Je pense que le niveau est très élevé. C’est une chance, une fierté de se retrouver pour la première fois dans ce barrage de la Coupe du monde. Nous allons essayer de saisir notre chance. Les joueurs sont très motivés. Cela fait longtemps, depuis septembre 2017, que nous attendons cette double confrontation. Nous y sommes, il va falloir aller au bout et chercher cette Coupe du monde par tous les moyens “, a-t-il dit.



Siaka DOUMBIA