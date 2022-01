Coopération civilo-militaire : L’Armée tchèque et l’AJSM : main dans la main - abamako.com

Coopération civilo-militaire : L'Armée tchèque et l'AJSM : main dans la main Publié le samedi 29 janvier 2022

L’Association des journalistes sportifs du Mali (Ajsm) a noué un partenariat fécond avec le contingent de l’armée tchèque au Mali. Ce partenariat a été scellé à travers un match de gala qui a opposé la vaillante équipe des journalistes sportifs aux militaires de l’Armée tchèque au Mali, le samedi 15 janvier 2022, au stade Mamadou Konaté. Ce match a été gagné par les militaires t chèques par le minimum d’un but à zéro.

Le partenariat Ajsm-contingent de l’armée tchèque au Mali a vu le jour grâce à l’implication de Diakaridia Diakité (conseiller technique au ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne), un ami de l’Ajsm. Ce partenariat (gagnant-gagnant) a bien débuté. En effet, l’Armée tchèque a mis à profit le match de gala pour doter des journalistes sportifs en dictaphones et en maillots. La remise de ces 26 dictaphones offerts par le contingent militaire tchèque a eu lieu tout juste après le match de gala. Au total, les 26 dictaphones ont été offerts à 26 journalistes sportifs pour leur permettre de mieux accomplir leur mission de journaliste.



Diakaridia Diakité : ” Nous pensons que le sport peut être un facteur d’intégration entre les peuples tchèque et malien “



A propos du partenariat, Diakaridia Diakité a confié que le match de gala a été organisé pour magnifier l’amitié Mali-Tchèque à travers le département des Sports. ” Le but du match de gala est de renforcer les liens de solidarité entre le Mali et la République tchèque à travers le sport. C’est le département des Sports qui a formulé une demande à l’Armée tchèque pour pouvoir continuer à livrer des matches de football avec ses structures dont l’Ajsm qui est un des partenaires stratégiques du département des Sports. Nous pensons que le sport peut être un facteur d’intégration entre les peuples tchèque et maliens. Aujourd’hui, nous sommes en train de faire la promotion de la coopération liant le peuple malien au peuple tchèque. Nous sommes en train de faire la promotion de la diplomatie sportive dans notre pays “, a-t-il fait savoir.



Il a ajouté que la remise des équipements et des matériels comme les dictaphones n’est que le début du partenariat. ” Dans notre planning, nous comptons procéder à d’autres remises d’équipement, autant que possible. Parce que le partenaire tchèque nous a notifié sa disponibilité à nous accompagner. Donc, chaque mois, s’il plaît à Dieu, nous allons faire des dons de matériels pour accompagner les structures dans le cadre de la coopération civilo-militaire “, a-t-il affirmé.



Le continent de l’Armée tchèque au chevet de la population malienne



Evoquant l’organisation du match entrant dans le cadre du partenariat de l’Armée tchèque avec l’Ajsm, le capitaine Thomas a affirmé que son contingent a cherché les moyens pour mettre en place ce partenariat. Le lieutenant Peter a ajouté que l’Armée tchèque a organisé avec le ministère des Sports des matches de football. Et dans ce cadre, elle a eu à jouer avec plusieurs équipes. ” Nous prévoyons un match sur Gao. Nous espérons que dans l’avenir l’Armée tchèque va coopérer en vue de préparer d’autres matches de football et d’autres activités. Notre activité principale est l’encadrement et la formation de l’Armée malienne. En marge de cette activité principale, nous mettons en place de l’aide dans le cadre des projets civilo-militaires. Dans ce cadre, nous avons commencé à aider des structures comme la pouponnière du Mali”, a-t-il dit. Il a déclaré que l’Armée tchèque a réalisé plusieurs projets d’une valeur de plusieurs dizaines de millions Fcfa. Il a cité, entre autres, la construction du parcours du combattant de Sévaré ; la construction et l’équipement en énergie solaire du réfectoire de l’orphelinat de Kati ; la participation au financement du festival des marionnettes de Bamako.



Se prononçant sur le match Ajsm-Armée tchèque, le colonel de l’Armée tchèque a remercié l’Ajsm pour sa participation à la rencontre. Il a laissé entendre que l’Armée tchèque a certes gagné, mais que les joueurs de l’Ajsm étaient très bons. Il avait espéré que l’équipe nationale du Mali allait gagner sa première rencontre contre la Tunisie. Ce qui fut le cas. En perspective, le contingent de l’Armée tchèque prévoit de réaliser beaucoup de projets dans le domaine social et celui de la sécurité. Il a confié que son armée est en train de préparer un projet pour aider l’Association des femmes du Génie militaire à avoir des équipements afin de les accompagner à améliorer leur activité. Ce qui, à ses dires, permettra d’aider les filles des militaires à accéder à de nouvelles formations.



“ Dans l’avenir, nous allons réaliser d’autres projets. Nous sommes contents d’avoir joué contre l’Ajsm que nous espérons associer à nos activités afin que les journalistes sportifs soient présents pour nos futures activités en matière de coopération et d’aide “, a-t-il affirmé.



Siaka DOUMBIA