Fédération malienne de basket-ball : Le processus électoral au niveau des ligues et de la fédération suspendu Publié le samedi 29 janvier 2022 | Aujourd`hui

La Fédération malienne de basket-ball a tenu, le week-end dernier, son Conseil national extraordinaire dans un hôtel de la place, en présence du représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports et de celui du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm). Ce Conseil a été convoqué à l’initiative des présidents des ligues régionales. Après plusieurs heures de débat, les participants ont formulé une série de recommandations pour le plus grand bonheur du basket-ball malien. Ainsi, le Conseil a décidé de surseoir au processus électoral au niveau des ligues et de la Fédération malienne de basket-ball. Et un Conseil national extraordinaire sera organisé après le verdict des enquêtes de la FIBA sur les présumés “harcèlements sexuels”. Par contre, le processus de mise en place des districts se poursuivra normalement.

Autre décision très importante, c’est bien l’élaboration un code d’éthique et de déontologie à insérer dans les textes de la Fédération malienne de basket-ball.