Après la cérémonie d’adieu à la gendarmerie de Faladié : Le général Souleymane Yacouba Sidibé repose désormais au cimetière d’Hamdallaye - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Necrologie Article Necrologie Après la cérémonie d’adieu à la gendarmerie de Faladié : Le général Souleymane Yacouba Sidibé repose désormais au cimetière d’Hamdallaye Publié le samedi 29 janvier 2022 | Aujourd`hui

Tweet

Décédé le mardi 18 janvier 2022, le général à la retraite Souleymane Yacouba Sidibé dit ” Bebel ” a été conduit à sa dernière demeure au cimetière d’Hamdallaye, le dimanche 23 janvier 2022, par une foule nombreuse de parents, d’amis, de promotionnaires et compagnons d’armes. Les funérailles ont eu lieu dans le camp de la Gendarmerie à Faladié, devant le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga qui avait à ses côtés d’autres personnalités.

Souleymane Yacouba Sidibé dit Bebel, un officier général, est décédé le mardi 18 janvier 2022. Il a servi au sein de la gendarmerie malienne et a été plusieurs fois ministre et ambassadeur. Jusqu’à sa mort, il était l’époux de Mme Dédéou Ousmane, l’actuelle ministre de l’Education nationale. Il fut membre du Ctsp qui avait renversé le général Moussa Traoré en 1991, puis ministre de la Sécurité et de la Protection civile sous ATT dont il est le compagnon d’armes.



Né le 24 mai 1949 à Bamako, le général Souleymane Yacouba Sidibé dit Bebel fut ministre de l’Intérieur et de la Sécurité du 14 Juin 2002 au 2 mai 2004 et plusieurs fois ambassadeur du Mali dans plusieurs pays dont l’Allemagne, le Canada, l’Ethiopie. Il était de la 4e promotion de la Gendarmerie portant le nom du Général Abdoulaye Soumaré.



Le Mali lui a rendu des funérailles dignes de son illustre fils qu’il fut, en reconnaissance des services rendus à la nation. Les obsèques ont eu lieu dans le camp de la Gendarmerie à Faladié, devant le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga qui avait à ses côtés plusieurs personnalités.



Il est ressorti des témoignages que le Général Souleymane Yacouba Sidibé dit ” Bebel ” était un homme d’Etat, un homme d’honneur, de culture ; un homme généreux, un père protecteur dont la mort va laisser un grand vide.



Dr. Seydou Sidibé (frère du défunt) représentant de la famille Sidibé : “ Nous sommes attristés par la disparition de notre frère “



Intervenant au nom de la famille Sidibé, Dr. Seydou Sidibé, très ému, a laissé entendre que sa famille est affectée par la disparition de Souleymane Yacouba Sidibé qui laisse un vide immense derrière lui. ” Mon frère, tu es parti vite, tu es parti tôt. Nous avons partagé des moments heureux avec toi. Aujourd’hui, nous sommes malheureux. Tout le monde est attristé. Tout le monde est là pour te rendre un dernier hommage. Rassure-toi Souleymane, tes frères veilleront sur ta femme, sur tes enfants. Reposes en paix frère ! “. A-t-il dit en substance.



Capitaine Sinaly Sidibé (représentant des enfants) : ” Notre père était un homme d’Etat, d’honneur et de culture ”



Au nom des enfants de Bebel, le capitaine Sinaly Sidibé a rendu un vibrant hommage à son défunt père. D’après lui, Souleymane Yacouba Sidibé était un homme d’Etat, un homme d’honneur, un homme de culture, un père protecteur. ” Papa, tu étais un homme généreux qui nous a inculqué la bonté. Tu as été un homme juste. Cette preuve est la présence à tes funérailles du beau monde. Nous sommes fiers de toi. Tu vas nous manquer. Que Dieu t’accueille dans son paradis. Amen ! “. A-t-il prié.



Oumar Rouamba (au nom des amis de Bebel) : ” Bebel était un homme généreux taillé dans du roc ”



Au nom des amis de Bebel, Oumar Rouamba a salué la mémoire de son ami Bebel : ” Bebel était un ami de plus de 50 ans. Durant ces 50 ans, nous ne nous sommes pas quittés. Nous avons vécu des moments heureux. Question : mort, qu’as-tu fait ? Mort, où est ta gloire ? Bebel était un homme généreux taillé dans du roc. Il a fait un brillant parcours dans l’Armée. Mon 1er fils porte le nom de Souleymane. Seule la mort nous a séparés. Je demande à tout le monde de pardonner à Bebel. Nous te promettons de veiller sur ta famille. Dors en paix mon ami “, a-t-il déclaré.



Abdoulaye Amadou Sy (représentant de l’Amicale des anciens ambassadeurs du Mali) : ” Souleymane Sidibé a été un brillant Officier et un brillant ambassadeur ”



Selon Abdoulaye Amadou Sy, Souleymane Yacouba Sidibé a été un brillant Officier et un brillant ambassadeur partout où il a servi. “Il a réussi une carrière diplomatique en tant qu’ambassadeur en Allemagne, au Canada et en Ethiopie. Souleymane Sidibé s’est distingué par sa rigueur au travail. Il était un ardent patriote, un officier émérite. La patrie te sera reconnaissante. Tout vient de Dieu, tout retourne à lui. Tout homme goutera un jour à la mort. Dieu, nous te confions notre frère. Nos sincères condoléances à la famille de Souleymane qui a été un brillant Officier. Dors en paix Monsieur l’Ambassadeur. Tu vas beaucoup nous manquer”, a-t-il affirmé.



Après ces témoignages, la prière mortuaire a été dirigée par l’Imam Alfousseyni Maïga de la mosquée de Faladiè. Le corps du défunt était porté par la promotion des Sapeurs-Pompiers portant le nom de Souleymane Yacouba Sidibé. Au retour du cimetière, des bénédictions ont été formulées et des sacrifices ont été faits. Dors en paix Mon Général !







Siaka DOUMBIA