Nouvelle arrivée de mercenaires de Wagner au Mali Publié le samedi 29 janvier 2022

Un Tupolev Tu-154M de l’armée de l’air russe a atterri tôt ce matin à l’aéroport de Bamako, après un passage en Syrie, en Libye et au Soudan. A son bord, une trentaine de mercenaires de Wagner et des officiels russes.



Pour une société qui n’est pas censée être au Mali, cela commence à faire beaucoup. Selon nos informations, une trentaine de mercenaires de la société paramilitaire russe Wagner, accompagnés de quelques officiels russes, ont atterri ce matin à 6h48 à l’aéroport de Bamako. Selon le même mode opératoire que les "arrivages" précédents, ils ont été déployés par l’armée de l’air russe, dans un Tupolev Tu-154M du détachement air n°223, dont l’arrivée a été enregistrée par le site Flightradar24. L’appareil, parti de Moscou le 27 janvier, a d’abord desservi la base russe de Lattaquié, en Syrie, avant de passer par le Soudan (Khartoum), puis la Libye (Benghazi), deux théâtres où Wagner est très présent, et donc le Mali.



L’avion, immatriculé RA-85041, est bien connu des services de renseignement américains et européens. Il avait déjà été utilisé pour des déploiements de Wagner ces dernières années. En mars 2021, un rapport d’un panel d’experts de l’ONU sur la situation en Libye évoquait explicitement l’appareil comme un moyen de transport traditionnel de Wagner. "Le panel a établi que les Tupolev Tu-154M du détachement air n°223 (immatriculation RA-85041 et RA-85155) ont été utilisés pour le transport aérien de Wagner et ses filiales sur plusieurs opérations", indiquait le rapport. Le service de renseignement ukrainien, le SBU, avait indiqué début 2019 que ces avions avaient transporté plus d’un millier de combattants de Wagner en 2018, notamment au Soudan et en Centrafrique.