Mali : 4 morts dans une attaque armée à Bandiagara - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Mali : 4 morts dans une attaque armée à Bandiagara Publié le samedi 29 janvier 2022 | Anadolu Agency

© aBamako.com par DR

Attaque djihadiste contre un détachement du Groupement des Forces anti-terroristes (GFAT) de l’armée burkinabè dans le village de Nassoumbou

Tweet

Et 4 agents du Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) ont été enlevés dans le centre du pays, selon le président du Conseil régional de Bandiagara.







Au moins quatre personnes ont trouvé la mort, vendredi, dans une attaque armée perpétrée par un groupe armé non identifié, entre Songho Gare et TileNa, à environ 10 km de Bandiagara dans le centre du Mali, a appris l’Agence Anadolu (AA), samedi, de sources concordantes.



« L’attaque a fait quatre morts dont 2 civils et 2 dosos et deux autres ont été blessés. Alors que les deux civils ont quitté dans un hameau à proximité de Pinaribagna » a déclaré à l’AA N’Dinde Ongoiba, Président du Conseil de Cercle de Bandiagara.



La même source a précisé que 4 agents du Conseil Norvégien pour les Réfugiés ont été enlevés dans la même zone par les assaillants.



Selon, N’Dindé Ongoïba, « les agents du NRC étaient d’abord à la préfecture pour viser un ordre de mission et leur retour a coïncidé avec l’attaque », précisant que des bandits armés ont précédé à l’enlève.



Ongoïba indique en outre que « ni les agents encore moins le véhicule n’a été retrouvé pour l’heure ». Il n’a, toutefois, donné aucune précision sur le nombre d’hommes armés ayant pris part cette attaque.



Le Président du Conseil de Cercle a, cependant, annoncé que “les militaires maliens ont été déployés sur les lieux de l’attaque”.



Pour rappel, le 3 décembre dernier attaque terroriste a occasionné la mort de 31 forains et 17 blessés à Songho, sur l’axe Sévaré-Bandiagara, dans le centre du Mali.



Le Centre du Mali fait face à une crise sécuritaire majeure depuis 2015 avec la montée du terrorisme et des conflits communautaires.



Source : Anadolu Agency