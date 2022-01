L’ancien premier ministre Moussa Mara sur les sanctions de la CEDEAO : ’’ il faut que nos partenaires fassent preuve de compréhension et d’ouverture pour aboutir très rapidement à la levée des sanctions’’ - abamako.com

News Politique Article Politique L’ancien premier ministre Moussa Mara sur les sanctions de la CEDEAO : ’’ il faut que nos partenaires fassent preuve de compréhension et d’ouverture pour aboutir très rapidement à la levée des sanctions’’ Publié le samedi 29 janvier 2022 | aBamako.com

© aBamako.com par M.S

L`ancien Premier ministre, Moussa Mara, sur les sanctions de la CEDEAO : `` il faut que nos partenaires fassent preuve de compréhension et d`ouverture ``

La tribune jeune pour le droit au Mali a organisé sa 6ème éditions de "l’Agora du droit’’ a l’hôtel Millenium avec la participation de l’ancien Premier ministre, Moussa MARA, et de plusieurs autres invités de marque dont les représentants du ministère de la Justice, de la mairie de la commune 4, du Conseil national de la jeunesse de la commune et du président de la Trijeud Mali, M. Abdouhamane Haidara.



Cette édition dont le thème est ’’le controle citoyen des actions des institutions publiques: droit ou devoir? défi et perspectives’’, a eu pour invité spéciale l’ancien chef du gouvernement.



Répondant aux questions des journalistes sur les sanctions économiques et financières de la CEDEAO et de l’UEMOA imposées au Mali, l’ancien Premier ministre affirme que pour sortir de cette situation, il faut que les autorités fassent des efforts au niveau interne pour rassembler les Maliens sur la sortie de crise. Il propose que les partenaires du Mali fassent preuve de compréhension et d’ouverture afin que le dialogue et la diplomatie puissent aboutir très rapidement à la levée des sanctions pour une transition apaisée.

’’Nous avons tous déploré que le peuple, qui supporte des charges lourdes, soient soumis aux impacts des sanctions. Ce qu’il faut souhaiter, ce n’est pas pleurer sur l’eau versée, c’est comment en sortir, c’est là qu’il faut être pragmatique’’, a t-il ajouté.



M.S