CAN 2022: le Burkina Faso résiste à la Tunisie et va en demies Publié le samedi 29 janvier 2022 | RFI



CAN 2022: le Burkina Faso résiste à la Tunisie et va en demies

Opposé aux Aigles de Carthage à Garoua, samedi 29 janvier en quarts de finale de la CAN 2022, les Etalons l’ont emporté grâce à un unique but signé du jeune Dango Ouattara (1-0). Le Burkina Faso est de retour dans le dernier carré et attend le Sénégal ou la Guinée équatoriale.



De notre envoyé spécial au stade Roumdé Adjia,



Les revoilà ! En 2017 au Gabon, lors de leur dernière phase finale de Coupe d’Afrique des nations, les Burkinabè s’étaient hissés jusqu’en demi-finales (battus par l’Egypte, ils avaient dominé ensuite le Cameroun dans le match pour la troisième place). Cinq ans plus tard, les joueurs du Pays des hommes intègres sont de retour au même niveau.



Samedi 29 janvier, pour leur quart de finale à Garoua, ils avaient face à eux la Tunisie, tombeuse au tour précédent du Nigeria, un favori de cette CAN 2022. « Une grosse équipe », nous avait confié le sélectionneur vendredi. Mais Kamou Malo avait aussi bien ajouté que le Burkina Faso avait « des arguments à faire valoir », et que tous les ingrédients étaient réunis pour « rendre la fête belle ». Il avait raison.