Bureau INPS de Paris: L’agent comptable Baby Lountandy Diop fortement décrié Le Vegal auditera-t-il un jour là gestion de son épouse ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Bureau INPS de Paris: L’agent comptable Baby Lountandy Diop fortement décrié Le Vegal auditera-t-il un jour là gestion de son épouse ? Publié le dimanche 30 janvier 2022 | INFOS24

© aBamako.com par AS

Le vérificateur Général remet son rapport de 2019 au Président de la transition.

Bamako. le 30 Octobre 2020. Le Vérificateur Général a remis son rapport de 2019 au Président de la transition, Bah N,Daw, au Palais de Koulouba. Tweet







Le bureau de l'institut national de prévoyance Sociale INPS à Paris semble être la vache laitière pour certains cadres qui veulent s'y éterniser. Le cas d'un agent du dit bureau, interpellé par la police de l'air de l'aéroport Charles De Gaulle, avec une somme colossale, doit motiver les limiers du BVG à s'intéresser à cette structure. Hélas ! La mission semble impossible. La raison ? Aujourd'hui, la lutte contre la corruption est devenu un sujet clé, dans le pays surtout avec les arrestations de plusieurs personnalités du pays, depuis la publication du rapport du vérificateur général. Depuis plusieurs années, le bureau de l'institut de prévoyance Sociale INPS à Paris fait parler de lui de par sa mauvaise gestion, notamment en termes de surfacturation. Cette structure est aussi connu comme étant championne en matière d'exécution excessive des dépenses d'investissement et de fonctionnement mais aussi la non maîtrise des dépenses techniques . Voilà la matière pour le bureau du vérificateur général qui ne chôme pas ce temps ci . Mais force est de constater que cette mission n'aura jamais lieu. Car il s'agira pour le tout puissant vérificateur général Samba Alhamdou Baby d'auditer la gestion de Mme Baby Lountandy Diop qui n'est autre que son épouse mutée au bureau INPS de Paris comme agent comptable depuis août 2014.

Une autre affaire qui défraye la chronique est l'interpellation d'un agent du bureau INPS de Paris par la police de l'air de l'aéroport Charles De Gaulle avec une somme colossale. Selon nos sources, l'agent en question était en partance pour Bamako. Les investigations sont en cours et la comptabilité de l'inps Mme Baby Lountandy Diop ne dormirait plus que d'un œil. Cette affaire aura certainement des répercussions politiques ou même administratives. Une équipe du bureau du vérificateur général est fortement attendu pour une vérification financière et même de performance.

Un effectif pléthorique.

En plus de la mauvaise gestion, le bureau de l'institut national de prévoyance de Paris compte à ce jour près de dix agents dont beaucoup arrivés par clientélisme politique des différents régimes. Il ressort de nos enquêtes qu'en 6 ans le bureau INPS de Paris a triplé son effectif. A ce jour on enregistre la présence et permanente de nombreux employés fantômes.

Ibrahim M Gueye

Infos 24