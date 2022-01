Baisse des prix aux marchés : Les grossistes refusent d’obtempérer! - abamako.com

News Économie Article Économie Baisse des prix aux marchés : Les grossistes refusent d’obtempérer! Publié le dimanche 30 janvier 2022 | La Revelation

Au Mali, malgré les efforts des autorités de la transition, l’augmentation de certains produits de premières nécessités dans les marchés est devenue une réalité. Tous les jours on constate l’augmentation d’un produit chez certains commerçants.



Les auteurs de cette mauvaise pratique refuseraient-ils de respecter les instructions du Gouvernement ? Pour mieux maitriser les prix des produits de premières nécessités, il va falloir que le Ministère de tutelle et les consommateurs veillent et surveillent.



En effet juste après les sanctions de la CEDEAO contre le Mali, les Maliens constatent avec incapacité, la flambée de prix de certains produits des premières nécessités. Il s’agit entre autres du sucre, de l’huile, du lait en poudre, et autres produits. Cette pratique est contraire aux instructions des autorités actuelles qui multiplient les initiatives pour soulager les consommateurs. Qui serait à l’origine de cette flambée ? Selon certains témoignages, des individus mal intentionnés sont à l’origine de cette forfaiture. Depuis les sanctions de la CEDEAO et l’UEMOA le 9 janvier, les autorités de tutelle et la CCIM se sont exprimés pour demander à ce que le prix ne soient pas illicitement augmentés, mais hélas certaines personnes de mauvaise foi sont déjà à l’œuvre dans le seul but de s’enrichir sur les dos des Maliens. A en croire certaines sources, des contrôleurs seraient déjà sur le terrain pour exiger le respect des instructions données. « Le Ministère du commerce doit mener des investigations dans le marché et en cas de nécessité procéder à la fermeture des Magasins qui ne respectent pas les prix fixés par les autorités de tutelle. » dixit un citoyen. « Cet exercice ne peut réussir que si le Gouvernement accroit le contrôle chez certains commerçants grossistes qui souvent sont accusés d’augmenter le prix de leurs produits sans prétexte valable. » a-t-il poursuivi. En tout cas force est de reconnaitre que la maitrise des prix dans les marchés est un moyen efficace pour une stabilité sociale.



B. DIALLO/La Révélation