Djicoroni Para : Le Ministre, Lamine Seydou Traoré visite le chantier de la nouvelle station de pompage - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Djicoroni Para : Le Ministre, Lamine Seydou Traoré visite le chantier de la nouvelle station de pompage Publié le dimanche 30 janvier 2022 | La Revelation

Tweet

Dans le cadre du renforcement de la production et de la distribution de l’eau potable pour les habitants de la Rive gauche de la Capitale afin de prévenir la période de forte chaleur, Le Ministre Lamine Seydou Traoré a visité le chantier de la nouvelle station de pompage de Djicoroni Para.



C’était le vendredi 21 Janvier 2022 dernier. La visite a été conduite par le Directeur Général de la SOMAGEP SA, M. Dramane COULIBALY.



Afin de répondre aux besoins en eau des habitants de la capitale et des populations à l’intérieur du pays, le Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, M. Lamine Seydou Traoré a initié des visites sur les chantiers d’approvisionnement en eau potable de la capitale. La construction de cette station s’inscrit dans le cadre des mesures entreprises par le Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau, à travers la Somagep, pour satisfaire les besoins en eau des populations. Elle consiste au transfert, sur le site de Djicoroni Para, de l’ancienne station de pompage de Kabala, qui avait été abandonnée, suite à la construction de la nouvelle station du projet d’eau de Kabala. Ce qui fait que cette nouvelle station apportera, à l’ancienne station de Djicoroni Para, 6 millions de litres d’eau supplémentaires par jour, portant ainsi la production d’eau sur la rive gauche à 136 millions de litres d’eau par jour.



L’objectif étant de porter la production d’eau sur cette partie de la ville de Bamako à 200 millions litres d’eau par jour, d’ici à 3 ans. Toute chose qui permettra un approvisionnement correct en eau potable des quartiers de la rive gauche de la capitale qui connaissent de nos jours un déficit.



Dans la même initiative, selon le ministère, « une autre station de pompage verra le jour dans la zone de Kalabambougou pour une capacité de production de 12 millions de litres d’eau par jour ».



Au cours de cette visite, le Ministre Traoré a rappelé, l’importance de ces travaux pour les habitants de la capitale et a réitéré la volonté des autorités de la transition à venir à bout de l’approvisionnement correcte en eau des populations. Rappelons que cette nouvelle construction à partir d’un transfert de nouvelle station de Djicoroni Para va coûter moins de 200 millions de F CFA et a été confiée à une entreprise nationale. Pour l’heure, l’état d’avancement des travaux est satisfaisant et selon le ministère, la station sera opérationnelle avant le début de la canicule, ont assuré les techniciens de l’entreprise et les responsables de la SOMAGEP SA.



ATD/La Révélation