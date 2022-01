AS REAL de Bamako : Les anciens joueurs requinquent le moral des jeunes - abamako.com

AS REAL de Bamako : Les anciens joueurs requinquent le moral des jeunes Publié le dimanche 30 janvier 2022

© aBamako.com par AS

Football / Championnat national Ligue1: AS Real 4-0 US Bougouni

Bamako, le 08 juin 2021. En match comptant pour la 18è journée du championnat national Ligue1, l`AS Real a étrillé l`US Bougouni sur le score de 4-0 au stade Mamadou Konaté. Tweet

L’AS Réal est l’une des rares équipes où les anciens joueurs se tiennent comme un seul homme pour la soutenir. Avec la mise en place d’une Amicale, ils ne ménagent aucun effort pour tracer les jalons d’un bel avenir.







Pratiquement, chaque jour, les anciens sociétaires de l’AS Réal de Bamako, se retrouvent au terrain d’entrainement du club pour rassurer l’entraineur et encourager les jeunes. Le président du club, Dr. Seydou Sow, qui se réjouit de cette belle initiative des anciens Scorpions, a martelé devant les jeunes (lors d’une rencontre de mise au point, pour la suite de la saison) qu’il est convaincu que le soutien indéfectible de leurs aînés, portera fruit. En ce sens que cela dépendra de la ferme volonté des joueurs de se hisser au sommet du tableau de classement. Certes l’AS Réal a engrangé des résultats alternatifs, mais cela ne saurait affecter le moral de la troupe pour terminer la saison en beauté.Faut-il rappeler que cet engagement des anciens joueurs a abouti à l’instauration du prix du meilleur joueur du mois. Après une première expérience, la deuxième récompense a également fait l’objet d’une cérémonie sobre, mais très significative. Elle a regroupé plusieurs anciens cadres de l’AS Réal de Bamako, dont le président de l’Amicale, Ibrim Diallo, le directeur sportif Malamine Touré, Mamadou Coulibaly dit Benny qui a eu même l’insigne honneur de remettre le prix.



L’heureux gagnant du mois est l’ex-portier international Germain Berthé. Son prix est composé d’une attestation, d’un trophée et de la somme de 25 000 F CFA. Il a créé une vive émotion chez le récipiendaire, parce qu’il n’avait pas été informé du choix porté sur sa personne.



Le président de l’Amafred a une fois de plus rappelé les motivations de cette belle initiative. Tout en demandant aux joueurs de se transcender pour de bons résultats, il s’est engagé, au nom de l’Amicale, et en collaboration avec le bureau du club, de tout mettre en œuvre pour que les joueurs dans les meilleures conditions de vie.



Les Scorpions ont d’ailleurs changé de barre technique, qui est désormais tenue par Nouhoun Diané. Celui-là même qui avait qualifié l’AS Réal à la phase de poule de la Coupe Confédération africaine de football (Caf).



O. Roger Tél (00223) 63 88 24 23