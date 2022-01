Ouattara pour un accompagnement du Burkina dans sa lutte contre le terrorisme - abamako.com

Depuis samedi 29 janvier, circule sur les réseaux sociaux un audio d’Alassane Ouattara enregistré lors de la conférence des chefs d’État du dernier sommet de la Cédéao convoqué, vendredi, après le putsch au Burkina Faso. On y entend le chef de l’État ivoirien y exposer la position de son pays sur ces évènements et y raconter son entretien téléphonique avec Roch Kaboré, le jour de son renversement.



Avec notre envoyé spécial à Ouagadougou, Pierre Pinto



7 minutes 33 d’un extrait de discours enregistré, de loin, vraisemblablement au téléphone portable et parfois tronqué. On y entend toutefois Alassane Ouattara s’adresser à la conférence des chefs d’État de la Cédéao, vendredi, et exposer la position de la Côte d’Ivoire.



Après avoir condamné le putsch contre le président Kaboré et appelé à sa libération immédiate, le président ivoirien présente ses deux priorités : « la restauration de l’ordre constitutionnel et l’accompagnement du Burkina dans la lutte contre le terrorisme pour éviter un effondrement total du pays qui constituerait une menace pour la paix et la sécurité de notre région. »