Edito : Appel pressant aux 5 Colonels au pouvoir - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Editorial Article Editorial Edito : Appel pressant aux 5 Colonels au pouvoir Publié le lundi 31 janvier 2022 | l'Alternance

© aBamako.com par AS

Rencontre entre le président du CNSP et le Secrétaire Général du Ministère de la Défense

Description: Bamako, le 19 août 2020. Le président du Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP), le colonel Assimi GOÏTA a rencontré le Secrétaire Général du Ministère de la Défense Tweet



Après avoir inscrit vos noms en lettres d’or dans l’une des pages les plus glorieuses de l’histoire récente de notre pays, le 18 Août 2021, Vous devrez continuer à honorer votre peuple et à rendre luisante cette belle page de l’histoire pour la réalisation de laquelle vous vous êtes engagés. Donc faites tout pour ne pas sortir par la fenêtre comme vos prédécesseurs Amadou Haya Sanogo et compagnie, auteurs du stupide coup d’Etat du 22 mars 2012. Votre action, qualifiée par certains de coup d’Etat et par d’autres de coup d’éclat ou de balai pour nettoyer les écuries d’Augias de tous les déchets dus à la corruption, à l’insécurité et à la mal gouvernance, qui avaient pignon sur rue au Mali, d’où ce soutien populaire et massif du peuple comme en témoigne la grande mobilisation du 14 janvier 2022.

Mes Colonels vous avez parachevé la lutte légitime et noble d’une frange ultra majoritaire du peuple, qui en avait ras le bol de la crise multidimensionnelle, à la fois politique et socio sécuritaire. Aujourd’hui si la crise sécuritaire connait une nette amélioration avec la montée en puissance des Forces Armées et de sécurité, FAMA, enchainant ainsi des victoires sur les terroristes. Vous êtes certes en train de remplir votre part de contrat avec le peuple en lui donnant espoir, mais n’oubliez pas que votre jusqu’auboutisme pourrait entrainer le pays dans le précipice. Le fait de vous laisser prendre en otage par certains hommes politiques qui ont tout intérêt à ce que la crise perdure vous fera perdre à la longue toute crédibilité. Les sanctions de la CEDEAO sont intenables mes colonels, donc restez sourds aux discours va-t’en guerre et populistes qui ne nous mènent nulle part. Certains leaders politiques tirent profit d’un chaos ou d’une situation dramatique. Acceptez de négocier avec la CEDEAO, proposez aux chefs d’Etat un chronogramme raisonnable et tenable, car une transition ne saurait s’éterniser.

Mes Colonels, pour rappel le Mali fait face à une crise multidimensionnelle avec son corolaire de lutte contre le terrorisme depuis 2012 et il a bénéficié du soutien, factice ou réel, de la communauté internationale, mais sans grands résultats. Il n’a fallu que trois petits mois pour que les Colonels, au pouvoir, fassent mieux que toutes les forces internationales réunies, à savoir la MINUSMA, les Forces Barkhanes, les Forces du G5 Sahel et tout récemment la Task Force Takuba. Cela est indéniable car grâce aux prouesses engrangées sur le terrain militaire, une frange importante du peuple respire véritablement. Ces bons résultats ont également donné aux autorités une certaine aura et une popularité jamais égalée auprès de l’opinion publique. Mais l’arbre ne doit nullement cacher la forêt, les grandes liesses populaires que ces victoires ont provoquées risquent de se transformer en bombe contre les colonels si la crise sociale perdurait. Et que vous compreniez que ceux qui sont en train de vous applaudir sont ceux- là mêmes qui ont applaudi et soutenu ATT. Ils sont les mêmes opportunistes qui ont accompagné IBK, mais après leur chute tout le monde leur a tourné le dos. Allez-vous vous laisser distraire par ces discours dit patriotiques en voulant trop tirer sur la corde et en passant le clair de votre temps à répliquer ou à rappeler à l’ordre tel pays ou telle forces étrangères ? Sachez que vous vous trompez d’enjeux et de combat. Mettez balle à terre et mesurez les conséquences des sanctions qui frappent le Mali avant qu’il ne soit trop tard.

Youssouf Sissoko