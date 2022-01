Mali : Une délégation du CSP arrivée à Rome en l’absence du ministre de la réconciliation - abamako.com

L’objectif vise à réconcilier les mouvements signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger

Une délégation du Cadre stratégique permanent (CSP) composée de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) et des mouvements pro-gouvernementaux est arrivé, dimanche à Rome en Italie a appris, Agence Anadolu des sources concordantes.



Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et la Cohésion Nationale, chargé de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation Nationale, le Colonel Major Ismaël Wagué qui devait également prendre part à cette rencontre aurait décliné l’offre à la dernière minute, a annoncé à l’Agence Anadolu un responsable du département ministériel de la réconciliation qui a préféré garder l’anonymat.”L’objectif de ce déplacement vise à réconcilier les mouvements signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger” a déclaré Mohamed Elmaouloud Ramadane porte–parole de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA)





« Sur demande des autorités de Transition du Mali, l’ONG italienne ARA PACIS a initié une réunion de médiation à Rome pour un rapprochement entre le CSP et le gouvernement, ainsi que l’autre tendance de la plate-forme qui n’est pas membre du CSP », a précisé Mohamed Elmaouloud Ramadane porte–parole de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA).





« Ça fait à peu près six mois aujourd’hui, que le CSP et le ministère de la réconciliation ne s’entendent pas. Ils étaient parti en Algérie pour régler le malentendu mais jusqu’ici, il n’y a pas eu les résultats escomptés » a indiqué à l’Agence Anadolu, un membre du ministère de la réconciliation sous couvert d’anonymat.



