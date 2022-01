Choguel K Maïga à Kita : « il faut qu’on nous respecte ! » - abamako.com

Dans le cadre de la 7e édition de la journée cotonnière, déroulée, le vendredi 28 janvier 2022, le Premier Ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, a effectué un déplacement dans la Région de Kita. Occasion pour le chef du gouvernement de se prononcer sur certaines questions d’actualités, notamment les relations en le Mali et la France, les sanctions de la CEDEAO contre notre pays et le retrait (exigé) du contingent danois de l’opération Takuba.



En effet, en marge de la cérémonie de lancement officielle des travaux de cette journée, le PM Maïga a livré un message percutant à l’opinion nationale et internationale. Précisément, aux Autorités françaises et nigériennes. C’est dû à des propos outragés tenus par les Ministres français des Affaires Etrangères et des Armées suite à la demande de Bamako du retrait du contingent danois au sein de la Force TAKUBA déployé sur le sol malien sans observation préalable des procédures requises. Aussi, la qualification par le Ministre des Affaires Etrangères du Niger, Hassoumi Massaoudou, à l’encontre des plus hautes Autorités de la transition militaire malienne en est quelque chose de cette réaction musclée du PM, Dr Choguel Kokalla Maïga, à l’adresse de la Communauté internationale.



En rappel, le jeudi dernier, à Paris, lors d’une conférence de presse animée avec son homologue français, Jean Yves Le Drian, Hassoumi Massaoudou s’est élevé contre l’avènement de la transition militaire à la tête de l’Etat malien. La Ministre française des Armées, Mme Parly, et son collègue des Affaires Etrangères ont tenu des propos déplacés, inamicaux et inappropriés à l’encontre des Autorités maliennes en leur qualifiant d’irresponsables.



Réaction : Choguel Kokalla Maïga n’a pas hésité à réagir en rappelant les objectifs de la transition en insistant que celle-ci ira jusqu’au bout.



En outre, le PM Maïga, devant les Cadres et Acteurs de la Société civile de la Région de Kita, est revenu sur l’ancrage des liens de coopération, d’amitié et historiques franco-maliens et a apporté des précisions de taille sur la position de son Gouvernement dans ses rapports avec la France, l’Afrique et l’ensemble de la Communauté internationale en cette période de crise interne. Et, il insistera que, pour la protection des intérêts supérieurs du Peuple malien, son Gouvernement restera intraitable.



Ensuite, Dr Choguel Kokalla Maïga fera savoir à la France et à l’ensemble de la Communauté internationale que le Mali ne tient qu’à être respecté.



Relatif à l’affaire du contingent danois, le PM Maïga aura précisé qu’aucun partenaire ou qui que ce sont ne se déploiera sur le sol malien par procuration et sans consentement du Gouvernement de la transition.



Djankourou