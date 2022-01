Dr Peter J Pham ancien envoyé spécial des Etats -unis pour la région du Sahel réagissant aux propos d’ Abdoulaye Diop sur France E 24 et RFI: « Il a fait plus que défendre les intérêts légitimes de son pays, il revendique la dignité de l’Afrique » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Dr Peter J Pham ancien envoyé spécial des Etats -unis pour la région du Sahel réagissant aux propos d’ Abdoulaye Diop sur France E 24 et RFI: « Il a fait plus que défendre les intérêts légitimes de son pays, il revendique la dignité de l’Afrique » Publié le lundi 31 janvier 2022 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par AS

Le président de la transition, Bah N`Daw, reçoit le représentant spécial des Etats-Unis pour la région du Sahel

Bamako, le 1er Octobre 2020, le président de la transition Bah N`Daw a reçu le représentant spécial des Etats-Unis pour la région du Sahel, Dr J. Peter PHAM. Tweet





Récemment envoyé spécial des Etats -unis pour la région du Sahel, Dr Peter J Pham a réagi ce samedi sur sa page twitter aux propos du Ministre des Affaires Etrangères et de la coopération Internationale , Abdoulaye Diop, tenus lors de son interview sur France 24 et Rfi. Selon Mr PHAM, Le ministre Abdoulaye Diop a avec éloquence :« fait plus que de défendre les intérêts légitimes de son propre pays ; il revendiquait la dignité de l’Afrique ».





Pour rappel, le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, M. Abdoulaye Diop s’exprimait ce vendredi 28 Janvier, sur les antennes de France 24 et Rfi pour aborder plusieurs sujets qui dominent l’actualité nationale et Internationale, notamment, les relations diplomatiques entre la France et le Mali, les Accords de Défense et de Coopération, les sanctions infligées par la CEDEAO et l’UEMOA contre le Mali, la sortie de crise entre autres.



Cette sortie médiatique, du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, M. Abdoulaye Diop, a (…)



BABA DEMBELE



Source: NOUVEL HORIZON