Pr Marimantia Diarra, lors de la présentation des vœux 2022 de l’ADEMA-PASJ à la presse: « Lors des prochaines élections présidentielles, l’ADEMA-PASJ aura un candidat, de préférence à l’interne, mais… » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Pr Marimantia Diarra, lors de la présentation des vœux 2022 de l’ADEMA-PASJ à la presse: « Lors des prochaines élections présidentielles, l’ADEMA-PASJ aura un candidat, de préférence à l’interne, mais… » Publié le lundi 31 janvier 2022 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par AS

6è Congrès ordinaire de l`ADEMA PASJ: Marimatia Diarra élu président

Bamako, le 18 octobre 2021. Le 6è Congrès ordinaire du parti ADEMA-PASJ a été élu M. Marimatia Diarra comme président du parti au CICB. Tweet





Le président de l’Alliance pour la Démocratie au Mali-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ), Pr Marimantia Diarra a présenté les vœux du parti à la presse, le samedi 29 janvier 2022. A cette occasion, il a « décortiqué » l’actualité dans notre pays





À l’entame de ses propos, le président de l’ADEMA-PASJ a rendu hommage à tous nos frères et sœurs retournés à Dieu au cours de l’année passée et au cours de ce mois de janvier 2022 , particulièrement ceux ou celles tombés sur le champ de l’honneur pour la défense de la patrie. Il a présenté ses « vœux les meilleurs de Santé, de Bonheur, de Prospérité et surtout de Réussite pour cette nouvelle année 2022 » qu’il souhaite porteuse de bonnes nouvelles pour tous et pour notre cher Mali. Selon lui, « les journalistes sont sans doute de ceux qui, comme des essaims d’abeilles, honorent l’exigeante et harassante tâche de la quête minutieuse de l’information fiable, œuvrant au quotidien pour recouper, extraire le vrai du faux, afin d’éclairer la lanterne des populations. »



Il pense que « ce sacerdoce exige professionnalisme, abnégation et surtout prudence, surtout dans un double contexte de crise affectant notre cher pays et de société numérique avec sa fluidité où tout se répand si vite. »



Pr Marimantia Diarra a (…)



TOUGOUNA A. TRAORE



Source: NOUVEL HORIZON