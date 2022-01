Sécurité : Terroristes terrorisés par les FAMa - abamako.com

Sécurité : Terroristes terrorisés par les FAMa Publié le lundi 31 janvier 2022 | Le 22 Septembre

Dans un communiqué de la Direction des Relations publiques de l’Armée (DIRPA), l’Etat-major général des Armées porte à la connaissance de l’opinion que les Forces Armées Maliennes (FAMa) poursuivent leur dynamique offensive de recherche et de destruction des terroristes et leurs sanctuaires dans le cadre du Plan Maliko et de l’opération Kélétigui. Cette dynamique continue de consolider les acquis opérationnels face à des terroristes de plus en plus fébriles, en débandade, adoptant désormais l’évitement et se muant dans la population comme mode d’action avec des capacités de nuisance reposant désormais sur la pose des engins explosifs improvisés, le sabotage des réseaux GSM et les tirs indirects.



Depuis le dernier communiqué, de l’Etat-major général des Armées, en plus des activités de routine de sécurisation des foires, des escortes, des relèves, des patrouilles de sécurisation des personnes et des biens, l’intensification de la recherche du renseignement et les opérations aéroterrestres particulièrement en zones centre et sud se poursuivent avec les actions majeures résumées comme suit :



Du 17 au 22 janvier 2022, dans la région de Nara, une reconnaissance offensive dans le secteur de Akor et Tarakoro, avec la destruction à l’artillerie des bases terroristes suivie de fouilles dans les forêts de Naoulena et Bamadjougou a fait un bilan de 28 terroristes neutralisés, puis la libération et la remise aux populations de la pompe de Dialakoro pouvant servir 21 000 hectares de terres irrigables.



Dans les régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala, des reconnaissances offensives conduites dans les secteurs de Tiérè, Tanguela, Danderesso, Mizansso, Kougniou et Kabalé, y compris le long de la frontière avec le Burkina Faso avec la fouille de la forêt de Tandjo et la destruction à l’artillerie d’une base terroriste dans les collines de Tièrè ont fait un bilan de : la récupération d’un véhicule Tayota Hilux ; la récupération d’un camion-citerne de 10 tonnes transportant du carburant ; la récupération d’un camion de contrebande ; la saisie de 07 motos ; l’interpellation de 22 suspects terroristes et la neutralisation de 06 terroristes et la récupération de 03 pistolets.



En ce qui concerne la région de Ségou et Mopti, les reconnaissances offensives dans les cercles de Koro, Bankass et Niono suivies de frappes aériennes dans la forêt de Toun, Ouenkoro, et Dia ont neutralisé 11 terroristes dont un responsable Iboune Ambane et détruit des sites de fabrication d’engins explosifs improvisés dans le secteur de Toun ; une reconnaissance offensive à Ouro Sèmé, à 04 km au Nord-Est de Diondiori a neutralisé un groupe terroriste collectant la Zakat avec un bilan de: 03 terroristes neutralisés ; 03 suspects interpelés ; 02 AK 47, 09 chargeurs d’AK 47 ; 07 motos ; 12 téléphones portables ; 04 talkies walkies ; 04 batteries de recharge et des panneaux solaires récupérés. Des renseignements précis et exploités dans la zone de Diabaly ont permis d’interpeler 09 suspects terroristes avec 02 engins explosifs improvisés, 07 motos, 07 téléphones portables.



Bréhima DIALLO