Embargo contre le Mali : Nioro du Sahel invite la population au calme - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Embargo contre le Mali : Nioro du Sahel invite la population au calme Publié le lundi 31 janvier 2022 | Le 22 Septembre

© Autre presse par DR

Le Chérif de Nioro, M’bouillé Haïdara

Tweet

En réponse aux sanctions de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) et de l’Union Économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), la région de Nioro du Sahel s’est préparée à la riposte à travers la prise de certaines mesures.



Ainsi, sur ordre du Gouverneur de ladite région , le colonel major Aly ANNAJI, son conseiller administratif et juridique, Mamadou Konaté, a organisé une rencontre d’information et de sensibilisation, le jeudi 13 Janvier 2022, avec les forces vives de la nation dans l’enceinte du gouvernorat. Cette rencontre avait pour objectif de réfléchir sur les pistes de solutions pour faire face à cette crise et de s’en servir comme une opportunité pour mieux se positionner dans l’avenir.



Au cours de cette journée d’information qui a regroupé les autorités administratives, politiques, forces de défense et sécurité et de la société civile Mamadou Konaté a invité chacun à quelque niveau qu’il soit, d’œuvrer pour que les populations ne soient pas impactées par ces sanctions. Des sanctions qui sont, selon lui, illégales et illégitimes « imposées au Mali ». Et M. Konaté de rassurer son auditoire par rapport aux dispositions prises par les autorités de la transition pour minimiser l’impact de cet embargo sur notre pays.



Abondant dans le même sens, un responsable de la douane, en service dans ladite localité, dira que, soutenir cette transition, c’est une question de dignité. ‘’Les Maliens doivent sauvegarder leur dignité à travers ce qui est en train de se passer ’’ a-t-il lancé en exhortant l’ensemble des Maliens à exprimer leur solidarité aux autorités de la transition. De même, il a invité celles-ci à faire preuve de discernement en empruntant la bonne voie.



De son côté, le Directeur régional des transports terrestres et fluviaux de Nioro du Sahel, Mamadou Seydou Keita a fait sien l’adage qui dit : « en toute chose, malheur est bon ». C’est dire que, « cette situation pourrait, nous permettre d’éditer des cartes de transports à Nioro et aussi de renouveler les permis de conduire. Se faisant, nous allons tout mettre en œuvre pour que cette période transitoire à Nioro n’affecte les populations» a t-il rassuré « Nous avons la chance d’abriter l’un des corridors Bamako-Nouakchott. Donc, avec les services de la douane, de sécurité et de la défense, nous allons conjuguer nos efforts pour rendre la circulation fluide, pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens au niveau de ce tronçon. » a garanti Mamadou Seydou Keita.



Tout en mesurant, les tenants et les aboutissants de cet embargo sur notre pays, l’heure est désormais à la sensibilisation des populations, en les invitant à l’union sacrée, afin de faire face à cette crise sous régionale.



A rappeler que l’application de ces sanctions contre le Mali par les Chefs d’États de la CEDEAO, intervient suite au non respect du chronogramme électoral de 18 mois, par les autorités de la transition. Ce qi ‘a suscité l’indignation des autorités maliennes en général et celles de Nioro du Sahel, une nouvelle région frontalière à la Mauritanie en particulier.



Diakalia M Dembélé