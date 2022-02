5ème édition du Festival panafricain de la cotonnade de Kita : Le PM annonce l’ouverture prochaine d’une usine d’égrenage dans la région - abamako.com

5ème édition du Festival panafricain de la cotonnade de Kita : Le PM annonce l'ouverture prochaine d'une usine d'égrenage dans la région Publié le lundi 31 janvier 2022





Bamako, le 25 janvier 2022.

Le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maiga a pris part ce vendredi, 28 janvier 2022 à la 5ème édition du Festival panafricain de la cotonnade de Kita. Cette importante cérémonie a enregistré la présence des acteurs de la filière coton du Mali parmi lesquels on pouvait noter, le ministre du Développement rural, Modibo Keita, le PDG de la CMDT, Dr Nango Dembélé, entres autres.



Avant de donner le ton de l’événement, ils ont rencontré les forces vives de la région afin d’échanger sur les sujets brûlants de l’heure. Tour à tour les représentants des autorités coutumières, religieuses et traditionnelles, la société civile, les femmes et les jeunes ont exprimé leur satisfaction quant aux efforts fournis par les autorités de la transition surtout en matière de sécurisation du territoire.



Le premier ministre a, au nom du Président de la transition le col Assimi Goïta, remercié la population de Kita pour son soutien inébranlable. Le chef du gouvernement a, par la suite, annoncé l’ouverture prochaine d’une usine d’égrenage dans la région de Kita. Ce fut également l’occasion pour Choguel Kokalla Maïga de parler des actions menées par les autorités de la transition, surtout la montée en puissance de nos FAMa. Il a, au nom du Président de la transition demandé aux légitimités traditionnelles et coutumières de la région de prier pour la réussite de la transition. Il dit avoir pris bonne note des différentes doléances formulées, notamment l’autonomisation de la région de Kita, l’amélioration du cordon sanitaire, entres autres.



La délégation du Premier ministre a pris part à la grande prière de vendredi, afin de formuler des bénédictions pour la réussite de la transition et le retour de la paix au Mali.



‘’Dans les toutes régions du Mali, il y a des opérations de libération et dans peu de temps une écrasante partie du territoire sera libérée. Dans toutes les régions, les populations sentent le retour petit à petit de la paix. En un mois, nos Forces armées ont enregistré des résultats spectaculaires, que nous n’avons pas eu avoir en 10 ans de lutte contre le terrorisme’’, a déclaré le Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maiga.



Brehima DIALLO