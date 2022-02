Le principal verrou de la Charte de Transition va-t-il sauté ? - abamako.com

Le principal verrou de la Charte de Transition va-t-il sauté ? Publié le lundi 31 janvier 2022 | Le témoin

Bamako, le 20 janvier 2022, Kati, le 20 janvier 2022. Dans le cadre des activités marquant la célébration du 61e anniversaire de l'armée malienne, le président de la transition le Colonel Assimi Gaita a déposé une gerbe de fleurs à la place d`arme du camp de Soundiata Keita de Kati.

Les marchandages en cours sur la durée de la Transition vont inexorablement se conclure par une adaptation de leur résultat au contenu de la Charte qui en fixe l’échéance de la Transition. En tout cas, il nous revient de bonne source que le CNT est à pied d’œuvre dans la relecture du texte en question. Et il est aussi question de faire d’une pierre et d’en tirer profit pour procéder à la correction d’autres lacunes mises en exergue tout au long de sa mise en œuvre. Ce n’est pas tout. Dans les coulisses on parle de plus en plus d’une révision de portée beaucoup plus conséquente soutenue à bout de bras par d’inconditionnels du président de la Transition. Il s’agit de défenseurs de l’idée précédemment portée par Issa Kaou Djim, lequel n’écartait pas en son temps la possibilité de débarrasser la Charte des interdictions faites à certains dirigeants de la Transition de postuler pour la magistrature suprême. Il sera donc probablement question, lors de la relecture du texte complémentaire de la Constitution, de faire sauter tout simplement le verrou qui fait obstacle au Premier ministre et au président de la Transition de briguer un mandat présidentiel. Reste à savoir si la manœuvre passera sans coup férir. En attendant, les offensives de charme font rage de la part du chef d’Etat, qui en donne l’air de ne pas être totalement désintéressé par la démarche de ses partisans.



Source: Le TEMOIN