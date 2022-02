Expulsion de l’ambassadeur français du Mali : le ministre Abdoulaye Diop donne les raisons - abamako.com

Expulsion de l'ambassadeur français du Mali : le ministre Abdoulaye Diop donne les raisons Publié le mardi 1 fevrier 2022

Joël Meyer l’ambassadeur de France,

Après la demande d'expulsion notifiée à l'ambassadeur français, Joël Meyers, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a donné des éclaircissements sur les raisons.

Voici ce que le chef de la diplomatie malienne a dit:

"L'ambassadeur de France, Joël Meyers, n'est pas déclaré persona non grata qui répond à une autre catégorie. Le gouvernement du Mali a souhaité qu'il puisse quitter le territoire national dans les 72 heures pour des raisons liées aux déclarations outrageuses qui ont été formulées à l'endroit des autorités de la Transition que nous avons jugées inacceptables, propos que nous avons rejetés parceque ces déclarations tendent à remettre en cause et la légalité et la légitimité des autorités auprès desquelles justement, l'ambassadeur de France est accrédité. Cela crée une situation très difficile, parceque vous ne pouvez être accrédité auprès d'autorités que vous ne reconnaissez pas. Nous savons que la France, elle-même, aligne sa position à celle de la CEDEAO qui n'a jamais remis en cause les autorités de la Transition, ni l'Union Africaine et les Nations unies, ni même l'Union européenne. Donc, la France est le seul pays dans cette posture d'attaques directes contre la légalité et la légitimité des autorités de la Transition. Ce que nous avons souhaité en demandant le départ de l'ambassadeur c'est que qu'il puisse, en attendant que les autorités françaises clarifient leurs positions et leurs appréciations par rapport aux autorités de la Transition, ils puissent quitter le territoire national et revenir à tout moment si le gouvernement français détermine sa position.

La France est présente ici de différentes manières. Je tiens à préciser qu'il s'agit d'une position de principe parce que cette position de la France est contraire au principe d'amitié, de relations amicales entre les pays. Mais, je tiens à rappeler que les différends avec la France ne touchent pas les ressortissants français qui sont parmi nous, ni des entreprises françaises qui peuvent continuer à vaguer normalement à leurs occupations. Les Français restent les bienvenus au Mali, donc il n'y a pas de problème entre les populations françaises et les populations maliennes, ni ici, ni en France. Il y a certainement un différend sur le plan politique et diplomatique que nous travaillons à régler. Nous n'admettrons pas que vous soyez là et continuez à traiter les autorités d'illégitimes".



Propos retranscrits par M.S