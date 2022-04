Célébration de la journée internationale de la femme : l’Asulost n’est pas restée marge - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Célébration de la journée internationale de la femme : l’Asulost n’est pas restée marge Publié le vendredi 1 avril 2022 | Le Tjikan

Tweet

Comme traditionnellement depuis sa création, l’Association des sœurs unies des logements sociaux de N’Tabacoro a commémoré cette année la Journée internationale de la femme (8 mars), samedi 26 mars dernier. C’était sous la direction de leur présidente, en présence des autorités communales et coutumières.



Célébrer en souvenir de la lutte des femmes ouvrières, cette journée doit interpeller tous et toutes à améliorer la condition féminine dans notre société. L’édition de la Journée internationale de la femme de cette année, selon la présidente de l’Asulost, leur offre l’occasion de parler de la refondation de notre pays et du rôle de la femme. « Pour notre part, nous sommes déterminées à mener le combat du patriotisme, du civisme et de l’engagement à servir partout où nous sommes. Pour cela, nous faisons confiance aux autorités pour les réformes à mener pour un Mali uni et en paix », a exprimé Mme la présidente de l’Asulost. Elle a rappelé que notre pays traverse plusieurs crises depuis un certain nombre d’années, notamment les crises climatique, alimentaire, scolaire, sécuritaire, sanitaire et plus récemment avec certains voisins et partenaires. Face à toutes ces situations, son association qui compte aujourd’hui 377 membres, prône l’union sacrée autour de la patrie, des autorités et leur résilience collective malgré les difficultés.



« Dans cette optique, notre action visera à renforcer la cohésion sociale et la solidarité, promouvoir l’hygiène, l’assainissement et la protection de l’environnement et améliorer les conditions de vie des femmes à travers des activités de formation génératrices de revenus à l’endroit de ces membres », a confié Mme la présidente. Aussi, a-t-elle a souligné que pour défendre ses intérêt stratégiques et développer l’entreprenariat féminin, Asulost s’est engagée dans la fabrication et la promotion des produits qui sont entre autres : le fonio précuit, le djouka, le riz au Soumbala, coco rappé, les jus instantanés (gingembre, tamarin, et Bissap), le savon gabakourouni…



Madame la présidente de l’Asulost a saisi cette occasion pour faire savoir à Madame la ministre de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille que son association compte sur son soutien en collaboration avec le Maire de la Commune rurale de Kalaban Coro pour l’obtention de parcelles pour accueillir ces différents infrastructure.



Pour terminer, elle a remercié toutes les personnes qui les ont aidées pour la réussite de la célébration cette journée de 8 mars. Elle a également remercié leurs conseillers et leurs partenaires pour leur accompagnement et leur disponibilité.



A noter que cette cérémonie a été marquée par des remises des paniers ramadan contenant divers produits alimentaires offert par l’un de leurs partenaires société Bara Musso. Et des exercices de simulation des agents de la protection civile sur une personne prise de malaise et d’extinction de feu par gaz.



Fily SISSOKO