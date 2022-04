Défense et sécurité maliennes : 17 hélicoptères de combat achetés en 5 ans - abamako.com

Défense et sécurité maliennes : 17 hélicoptères de combat achetés en 5 ans Publié le vendredi 1 avril 2022

Acquisition des équipements militaires

Deux hélicoptères et des radars de dernière génération ont été réceptionnés, mercredi dernier, par le ministre de la défense et des anciens combattants Colonel Sadio Camara. Une nouvelle acquisition qui assure et rassure la défense sol-air des FAMa. De 2018 à nos jours, 17 hélicoptères sont achetés par l’Etat malien.





Qui veut la paix prépare la guerre, dit-on. Pour mener à bien une guerre il faut se doter d’équipements adaptés. Le Mali et la Russie sont désormais dans cette dynamique de coopération. Mercredi 30 mars 2022, le ministre de la défense Colonel Sadio Camara, tout heureux, a réceptionné deux hélicoptères de combat et des radars de dernière génération.



Devant la presse, le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants a salué l’engagement du peuple malien qui a abandonné d’autres priorités pour doter les Forces armées maliennes. Il a aussi exprimé sa gratitude envers les autorités de la transition d’avoir fait de la sécurité leur priorité.



« Aujourd’hui nous pouvons dire avec fierté que notre Armée nationale est capable d’opérer en toute autonomie sans demander de l’aide à qui que ce soit », a fait savoir le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants.



Ainsi se précise et se renforce davantage la montée en puissance des forces armées maliennes. Pour les autorités de la transition, la question de la défense de la patrie n’a pas de prix et le ministre en charge de la défense et des anciens combattants ne ménage ni son temps ni son énergie pour matérialiser cette volonté nationale.



« Aucune pression exogène ne me fera douter de la justesse de notre combat, aucune manipulation médiatique. Nous ne connaîtrons pas de repos tant que nos braves populations ne retrouveront pas une vie meilleure », a indiqué le ministre Sadio Camara.



Cette dotation des FAMa en équipements modernes rassure le peuple malien et le rapproche encore un peu plus de son armée. « Les autorités de la transition ont la ferme intention de poursuivre cette sécurisation. Malgré le contexte économique et sécuritaire mondial marqué par quelques tensions, nous gardons le cap », a-t-il souligné.



Ces équipements réceptionnés annoncent également d’autres arrivages comme le laisse entendre le ministre de la défense Sadio Camara. « Le premier lot de matériel que nous recevons aujourd’hui composé d’hélicoptères de combat et des radars de dernière génération s’inscrit dans ce cadre. C’est le fruit d’un partenariat sincère avec un vieil ami du Mali, la Russie. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier et saluer le peuple malien qui a accepté d’abandonner d’autres priorités pour doter l’armée malienne », a-t-il expliqué.



L’acquisition de ses équipements dénote que la coopération entre le Mali et la Russie est au beau fixe si le maître mot est et demeure la montée en puissance des forces armées maliennes. L’achat des équipements militaires est donc la priorité des priorités.



On se rappelle qu’en octobre 2021, le ministre Sadio Camara avait réceptionné quatre hélicoptères de types MI-171, de fabrication russe, au bénéfice de l’Armée de l’Air. Suite à la signature d’un contrat en décembre 2020, rentré en vigueur en juin 2021, entre le Mali et l’Etat de la Russie.



Acquis pour renforcer inexorablement la lutte contre le terrorisme que mène les forces armées du Mali depuis 2012, ces deux nouveaux hélicoptères et des radars réceptionnés mercredi 30 mars dernier, renforcent le parc aérien, galvanisent les troupes sur le terrain, impriment une nouvelle dynamique dans l’engagement des militaires maliens à vaincre l’ennemi et renvoient l’inquiétude, la peur, dans le camp de l’ennemi.



Course aux armes russes



Présentement, il faut dire que la qualité des armes russes fait l’unanimité dans le monde. On se rappelle que l’intérêt pour les armes russes a été également témoigné par le Nigeria qui voudrait acheter à la Russie des avions de combat Su-57, des hélicoptères, des chars et de l’équipement militaire naval, ainsi que par le Cameroun qui envisageait l’acquisition du système antiaérien Pantsir-S1.



Au sommet Afrique-Russie à Sotchi en 2019, le Niger avait signé un contrat de livraison de 12 hélicoptères Mi-35.



A Bamako, la coopération entre le Mali et la Russie est saluée à sa juste valeur. Et le ministre Sadio Camara est convaincu d’une chose. « Cet appui va nous permettre de progresser très rapidement et de maitriser tous les aspects liés à l’exploitation des hélicoptères », avait-il indiqué.



En 2018, le parc aérien malien faisait déjà un total de 11 avions, acquis tous, durant le premier quinquennat du Président IBK. Tous ces avions avaient été directement achetés aux fabricants : les deux Y 12 avec le CATIC, une société de l’Etat chinois et les deux MI- 35.T, avec le ROSOBORONEXPORT, une société de l’Etat russe. Aussi, deux autres appareils avaient été acquis, bien avant l’hélicoptère Puma et la CASA, par le fabricant Airbus, un consortium européen et les quatre Supers Tucano, par le fabricant Ambrayer, une société brésilienne.



Crash d’avions



En janvier 2019, un hélicoptère de l’armée de l’air s’est écrasé au camp militaire de Kati. Selon un communiqué publié à cet effet par les autorités militaires, c’était au cours d’un vol d’entrainement. La vie de l’équipage était hors danger, mais que l’hélicoptère a été endommagé, a précisé le communiqué.



En avril 2020, un autre avion de type Super Tucano a fait crash à Sévaré, dans le centre du pays, au moment de l’atterrissage. Ledit avion revenait d’une mission. Il y avait deux personnes à bord : le pilote et son copilote ont perdu la vie.



O. Morba et A.Kanta



Source: L’Observatoire