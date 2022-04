VIH-SIDA: la police organise une campagne de sensibilisation et de dépistage - abamako.com

VIH-SIDA: la police organise une campagne de sensibilisation et de dépistage Publié le vendredi 1 avril 2022

La Direction générale de la Police Nationale, à travers la Cellule de Coordination sectorielle de lutte contre le VIH/SIDA, et en partenariat avec la MINUSMA et l’ONG-ASDAP a, organisé une campagne de sensibilisation et de dépistage du VIH/SIDA, du diabète, d’hypertension et d’autres maladies non transmissibles à l’intention des éléments du Groupement Mobile de Sécurité (GMS).









Le chef de la Cellule de coordination sectorielle de lutte contre le VIH/SIDA, le Lieutenant-colonel Seydou Ly a souligné que, chaque jour, il y recense plus de 760 nouvelles contaminations et que seulement 2,6 millions des 5 millions de personnes porteuses du virus suivent un traitement. Selon lui, le niveau des connaissances des deux moyens de prévention contre le VIH varie d’une région à l’autre. Les populations considérées comme particulièrement vulnérables sont, entre autres, les migrants, les camionneurs et leurs apprentis, les vendeuses ambulantes.

Pour le Lieutenant-Colonel Ly, l’un des facteurs de vulnérabilité est la mobilité. Toute chose qui éprouve fortement les forces de défense et de sécurité face aux défis sécuritaires.



Source : L’INDEPENDANT