Brahim Thiam, ancien international malien: « Les Aigles n'appartiennent ni à Magassouba ni à Mamoutou Touré, mais aux Maliens » Publié le vendredi 1 avril 2022

Les Aigles du Mali ne participeront pas à la Coupe du monde Qatar 2022. Ils ont été éliminés par l’équipe tunisienne. Face à la non-participation des Aigles à cette compétition internationale, l’ancien international malien, Brahim Thiam, a donné son point de vue sur la défaite des Aigles.











Toute chose qui concerne le football malien, Brahim Thiam donne son point de vue là-dessus. Pour l’ancien joueur du Mali, les joueurs et le staff du Mali n’ont pas joué leur rôle, lors des barrages éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. ‘’ Cette équipe tunisienne était prenable et le Mali pouvait se qualifier pour la première fois à ce rendez-vous du football international’’, dit-il, avant d’ajouter que les Aigles du Mali n’appartiennent ni à l’entraîneur, Mohamed Magassouba ni au président de la Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT), Mamoutou Touré dit Bavieux’’. Pour lui, les ex- internationaux méritent d’être dans la FEMAFOOT pour rehausser le niveau du football malien.



Sur le plan du public, Brahim Thiam estime que les supporters ont pleinement joué leur rôle afin que le Mali puisse participer à la Coupe du monde, mais ce soutien indéfectible des supporters maliens n’a pas produit d’effet.



L’ancien international du Mali accuse la FEMAFOOT et le staff de l’encadrement qui, selon lui, n’ont pas joué leur rôle afin que le Mali puisse se qualifier pour la Coupe du monde.



À noter qu’à cause de cette défaite des Aigles, un Collectif a été créé pour demander la démission du bureau de la FEMAFOOT.



