Échecs à la CAN et au barrage de la coupe du monde Qatar 2022: Le CDF réclame la démission du président de la Femafoot
Publié le vendredi 1 avril 2022 | Le Combat

Après l’échec cuisant des Aigles à la Coupe d’Afrique des nations et au barrage qualificatif pour la prochaine Coupe du monde au Qatar, le Collectif pour la dissolution de la Femafoot a vu le jour en début de semaine, pour demander la démission du président de la Femafoot, Mamoutou Touré dit Bavieux.











Dans une déclaration rendue publique sur les réseaux sociaux, le Collectif pour la dissolution de la Fédération malienne de football a montré son mécontentement face à la situation du football malien. Le Collectif juge la gestion du football malien catastrophique, car les échecs répétés des Aigles, toutes catégories confondues, interpellent tous les Maliens et l’ensemble des supporters.



C’est dans le début de redorer le blason du sport malien que ce Collectif a vu le jour. Il lance un appel à tout le peuple malien, de l’intérieur comme de l’extérieur, de s’unir pour sauver le football malien, car aujourd’hui, les jeunes supporters maliens sont déçus par la gestion catastrophique de la fédération malienne de football.



Le Collectif dit prendre des dispositions pour réussir cette mission. « C’est pour cela que nous voulons poser un seul point. Et dans ce point, les autres points vont en sortir », dit le Collectif qui demande à des organes de s’immiscer dans cette affaire pour le bonheur du football. « Nous voulons que la FIFA fasse une audite diligentée par ses organes ; nous demandons au pôle économique du Mali de s’immiscer pour vérifier comment se trouve la gestion de la Fédération malienne de football : les fonds que la FIFA alloue, les sponsorings et Airness, car nous ne savons pas comment ça se passe en réalité. Qu’est-ce que le Mali gagne ? Qu’est-ce que les joueurs gagnent ? De ce fait, nous appelons également nos autorités à s’unir et devenir un seul supporter pour sauver notre football, car le football malien est très malade » précisent-ils dans la déclaration.



Toutes ces raisons poussent les membres du Collectif à œuvrer pour redorer le blason de notre football. « Nous allons mettre des organes et mettre sur la table des idées pour dissoudre cette Fédération à la tête de notre football, une fédération à laquelle nous ne nous reconnaissons pas dedans, car elle est mal gérée. Nous, jeunes déterminés, allons refonder le football malien. La refondation, c’est à tous les niveaux», ont-ils laissé entendre.



Moriba DIAWARA



Source : LE COMBAT