Difficulté dans la fourniture d’électricité : Vers une solution durable . - abamako.com

Difficulté dans la fourniture d'électricité : Vers une solution durable . Publié le vendredi 1 avril 2022



Ministre des Mines, de l'Energie et l'eau, M. Lamine Seydou Traoré



C’est une vision que la direction sous le leadership du ministre de l’énergie et des mines s’est inscrit pour résoudre les difficultés de la fourniture d’électricité au Mali. Le sujet est d’actualité car les Maliens dans leur majorité écrasante actuellement souffrent du délestage en ce moment de forte chaleur ou la demande est élevée. Un problème qui dure il y a plus de dix ans sans une solution concrète. Le ministre des mines et de l’énergie et de l’eau après avoir étudié minutieusement la situation a décidé de mettre fin définitivement cette situation qui perdure.



Il s’agit d’élaborer un projet durable pour régler le déséquilibre financier au niveau du sous secteur de l’électricité.Le mercredi 30 mars 2022 sur le rapport du ministre de l’Economie et des Finances, le Conseil des Ministres a approuvé le Plan de Développement du sous-secteur de l’électricité sur la période 2022-2026 de la Société Energie du Mali. Une vision pour palier ces difficultés dans la fourniture d’électricité au Mali.Rappelons que la société Energie du Mali connait depuis plusieurs années un déséquilibre financier. Le retard accusé dans la mise en œuvre du Plan Directeur des Investissements Optimaux a contribué à affaiblir ses capacités de Production, de Transport et de Distribution. Pour ce faire, le Plan de Développement du sous-secteur de l’Electricité sur la période 2022-2026 a été élaboré dans le but d’apporter des solutions durables aux difficultés du sous-secteur de l’électricité, d’atteindre l’équilibre financier de la société Energie du Mali, d’améliorer la gouvernance du secteur et le coût du prix de production d’électricité.Selon toujours le communiqué du conseil des ministres ce plan repose sur un important programme d’investissement axé sur l’exploitation des gisements d’énergies renouvelables, la construction de lignes de transport et de distribution d’électricité afin de limiter la dépendance aux énergies fossiles. La mise en œuvre de ce plan permettra entre autres : le renforcement de la part de la production solaire ; la diminution de la part de la production thermique ; l’amélioration des indicateurs opérationnels et financiers par l’augmentation du rendement moyen du réseau et la réduction du coût moyen de revient du Kilo-Watt-heure. En résumé la mise en œuvre de ce plan va résoudre définitivement les difficultés liées à la fourniture d’électricité. bientôt le délestage sera un mauvais souvenir.Dily Kane