Lutte contre le terrorisme : Les FAMa neutralisent 203 terroristes à Moura - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Lutte contre le terrorisme : Les FAMa neutralisent 203 terroristes à Moura Publié le samedi 2 avril 2022 | aBamako.com

© aBamako.com par A S

Remise de clés de quatre hélicoptères MI171 à l`armée malienne

Le président de la Transition, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, a remis ce vendredi 26 novembre 2021 les clés de quatre hélicoptères de manœuvre Mi-171 au ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara, à la Base aérienne 101 de Sénou. Tweet

Dans un communiqué publié ce vendredi 1 avril 2022, L’état Major Général des armées informe l’opinion nationale et internationale que du 23 au 31 mars 2022 , une opération d’opportunité aéro terrestre de grande envergure a été menée dans la zone de Moura à 17 kilomètres au nord Est de kouakrou dans le cercle de Djenné. Cette opération fait suite à des renseignements bien précis qui ont permis de localiser la tenue d’une rencontre entre différents katiba à Moura , fief des terroristes depuis quelques années .



Une combinaison d’action aeroterrestres, en occurence les forces au sol et les troupes aéroportées notamment les forces spéciales, a permis un bilan très lourd chez les terroristes : 203 combattants des GAT ( groupes armés terroristes) avec une interpellation de 51 personnes . A cela s’ajoute un bilan matériel de : 200 motos brûlées et saisies

D’importantes quantités d’armes et de munitions ont été récupérés



Les FAMa ont procédé ensuite aux nettoyage systématique de toute la zone

Après les premières auditions effectuées par la gendarmerie, des personnes interpellées, elles ont été transférés au pôle judiciaire spécialisé, chargé de l’instruction des affaires de terrorismeDes opérations de fouilles et de sécurisation se poursuivent dans le secteur.Également,une mission d’action civile militaire se rendra dans la localité de Moura les jours à venir.

L’état major général des armées tient à féliciter les FAMa pour leur disposition et leur engagement pour la défense du territoire national, la protection des personnes et de leurs biens et de la lutte contre le terrorisme



L’état Major Général des armées profite de cette occasion pour rappeler que le respect des droits de l’homme DH , de même que le droit international humanitaire DIH reste une priorité dans la conduite des opérations. Ceci s’explique par d’énormes efforts de sensibilisation et de formation sur les différents modules de même que l’ouverture d’enquête à chaque fois que des allégations sont portées contre les FAMa.



Il invite les populations à la retenue contre les spéculations diffamatoires à l’encontre des FAMA et au respect de la mémoire des éléments des forces de défense et de sécurité de même que toutes les victimes civiles du terrorisme

Bamako le 1 avril 2022Le directeur de l’information et des relations publiques des armées

Colonel Mariam Sagara