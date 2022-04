Tirage au sort Coupe du monde 2022 : tout ce qu’il faut savoir sur le tirage au sort de la Coupe du monde - abamako.com

Les équipes qui participeront à la Coupe du monde de football Qatar 2022 connaissent leurs adversaires ce vendredi après le tirage au sort officiel qui marque la feuille de route de l'événement qui se tiendra plus tard cette année.



Le tirage au sort a eu ieu au Centre des expositions et des conventions de Doha, situé dans la capitale du pays hôte, à 19h00 heure locale (16h00 GMT).



Si la plupart des équipes sont fixées sur leur sort, trois places (sur les 32 équipes participantes) n'ont pas encore été déterminées.



Quelle est la composition des groupes ?



Groupe A: Qatar, Equateur, Pays-Bas, Sénégal



Groupe B: Angleterre, Iran, Etat-Unis, Ecosse/Pays de Galles/Ukraine



Groupe C: Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne



Groupe D: France, Emirats Arabes unis/Australie/Perou, Danemark, Tunisie



Groupe E: Espagne, Costa Rica/Nouvelle-Zélande, Allemagne, Japon



Groupe F: Belgique, Canada, Maroc, Croatie



Groupe G: Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun



Groupe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du sud



En Europe, il reste à savoir si le Pays de Galles affrontera l'Écosse ou l'Ukraine pour la dernière place sur le continent. Le match de barrage entre ces deux dernières équipes a été annulé suite à l'invasion russe de l'Ukraine.