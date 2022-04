Sécurité : Bourem en proie à une insécurité résiduelle - abamako.com

Sécurité : Bourem en proie à une insécurité résiduelle
Publié le vendredi 1 avril 2022 | Mali Tribune

Le MNLA sur ses positions du nord.

11 avril 2012.Tombouctou,Mali.Une incursion sur les terres du Mouvement National pour la Libération de l` Azawad Tweet

Situé à 95 kilomètres de Gao avec une population de 39554 habitants, le cercle de Bourem est en proie à une insécurité résiduelle.







Par rapport aux autres villes du Centre et Sud du pays qui sont en proies à une insécurité galopante avec des attaques de grande envergure. La ville de Bourem a toujours été épargnée par cette insécurité grandissante grâce au vivre ensemble. Ces dernières années, les différentes communautés ont multiplié les rencontres intra-communautaires pour consolider la paix. Ce qui fait que la situation sécuritaire dans la ville est résiduelle. Les forces de l’ordre sont visibles partout dans la ville et dès 21h commence une patrouille mixte FAMa, groupes armés signataires et Ganda-Izo. Selon le chef des renseignements intérieur de la ville que nous avons interrogé sur place, les patrouilles nocturnes ont permis de déjouer plusieurs attaques contre les FAMa mais aussi contre la ville.



Malgré la présence des FAMa à Bourem et sur le site du barrage de Taoussa, on rencontre dans la zone ; des attaques à mains armées ; des braquages et enlèvements de biens (véhicules, motos…) sur les axes Bourem-Gao et Bourem-Témera.







Ousmane Mahamane



(Envoyé spécial à Bourem)