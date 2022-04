Décès de Soumeylou Boubèye Maïga en détention : Les avocats de l’ex-Premier ministre se mobilisent - abamako.com

Décès de Soumeylou Boubèye Maïga en détention : Les avocats de l'ex-Premier ministre se mobilisent Publié le samedi 2 avril 2022 | Aujourd`hui

Bamako, le 20 avril 2018 le premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga

Le Collectif des avocats de l’ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, décédé le 21 mars en détention à Bamako, a exprimé sa disponibilité à accompagner la famille à travers un communiqué du mardi 22 mars 2022.



Dans leur communiqué, les avocats font des révélations sur le certificat médical qui a été rédigé sans numéro. “Le Collectif des avocats de Soumeylou Boubèye Maïga, ancien Premier ministre du Mali, ancien ministre de la Défense et ancien ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, informe l’opinion nationale et internationale qu’il vient de prendre connaissance du certificat médical sans numéro, attestant du décès en date du 21 mars 2021, de son client, décès survenu le même jour à 12 h 04, à la Polyclinique Pasteur”, mentionne le communiqué.



Le Collectif des avocats de Soumeylou Boubèye Maïga assure la famille de sa disponibilité à l’accompagner en cas de besoin.



Marie Dembélé