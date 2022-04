Mali : Les FAMa neutralisent plus de 200 terroristes à Moura (Djénné) - abamako.com

Mali : Les FAMa neutralisent plus de 200 terroristes à Moura (Djénné) Publié le samedi 2 avril 2022 | L'Essor

Les forces armées maliennes (FAMa) continuent d’enregistrer des victoires sur les groupes terroristes débusqués dans leur sanctuaire.





Dans la dynamique de cette montée en puissance de l'Armée a annoncé, vendredi 1er avril, la neutralisation de plus de 200 terroristes et l’interpellation d'une cinquantaine. Aussi, 200 motos ont été abandonnées par les groupes terroristes, suite à une offensive des FAMa déroulée en le 23 au le 31 mars dernier dans le secteur de Djénné, précise un communiqué de l'état-major général des Armées.



Selon le communiqué, cette prouesse des FAMa fait suite à une opération d'opportunité aéroterrestre de grande envergure menée dans la zone de Moura à 17 kilomètres au Nord-est de Kouakourou dans le cercle de Djenné.



Cette opération est la résultante des « renseignements bien précis qui ont permis de localiser la tenue d'une rencontre entre différents Katibats à Moura, fief des terroristes depuis quelques années », note l’Armée. C'est à la suite d'une combinaison d'actions aéroterrestres ce bilan très lourd a été infligé aux terroristes. Soit « 203 combattants des Groupes armés terroristes avec une interpellation de 51 personnes et 200 motos brulées et d'autres saisies », précise l'état- major général, avant d'ajouter que d'importantes quantités d'armes et de munitions ont été récupérées.



En outre, les FAMa ont procédé aux « nettoyages systématiques de toute la zone », note la même source. Aussi, l’état-major général des Armées souligne que les premières auditions effectuées par la gendarmerie, des personnes interpellées ont été transférées au pôle judiciaire spécialisé, chargé de l'instruction des affaires de terrorisme.



Le communiqué rassure également que des opérations de fouilles et de sécurisation se poursuivent dans le secteur avant d'annoncer qu'une une mission d'actions civilo-militaire se rendra dans la localité de Moura les jours à venir.