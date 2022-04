AG élective de la Ligue de foot de Tombouctou; Salaha Baby comme une lettre à la poste - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport AG élective de la Ligue de foot de Tombouctou; Salaha Baby comme une lettre à la poste Publié le dimanche 3 avril 2022 | aBamako.com

© aBamako.com par FS

L`accueil du candidat Sahala Baby à San

Le candidat Sahala Baby a rendu une visite de courtoisie aux autorités administratives, politiques et coutumières de San le Vendredi 29 Septembre 2017. Tweet



La salle de conférence de la Mairie de Tombouctou a abrité le mardi 29 mars 2022, l’assemblée générale élective de la Ligue régionale de football de Tombouctou.



C’était en présence des autorités administratives, politiques, de la société civile, du haut conseil islamique et des délégués venus des Districts de foot de Goundam, Diré, Niafunké, Gourma Rharous et Tombouctou.



Après la cérémonie d’ouverture, les travaux de l’assemblée se sont tenus dans la plus grande sérénité avec la participation active des délégués. Même si des débats passionnants ont marqué le déroulement du processus, il faut retenir qu’à l’issue des travaux, la liste de candidature du président sortant, Salaha Baby a été plébiscité par 15 voix sur 15. A ce titre, il est élu pour un nouveau mandat de 4 ans à la tête de la Ligue régionale de foot de Tombouctou. « Nos vives félicitations à la nouvelle équipe conduite par le Lion du football Tombouctoucien.