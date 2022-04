Mali-Qatar : Partenariat de raison entre les deux Chambres consulaires - abamako.com

Mali-Qatar : Partenariat de raison entre les deux Chambres consulaires Publié le dimanche 3 avril 2022 | Mali Tribune

© aBamako.com par MS

Journée nationale du sports de Qatar au Mali

Bamako, le 8 fevrier 2022

Youssouf Bathily, le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (Ccim) et son homologue du Qatar entendent donner un coup de fouet à leurs relations d’affaires. Un protocole d’accord sur la base d’un mémorandum d’ente a été signé dans ce sens entre les deux parties en marge de la visite du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga.



Le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (Ccim) faisait partie de la forte délégation qui accompagnait le chef du gouvernement au Qatar. Le constat établi par Youssouf Bathily est que notre pays a tissé depuis quelques années de solides relations diplomatiques avec le Qatar. Mais au niveau du secteur privé des deux pays, cette relation reste encore timide.



La signature du présent accord vise à corriger cette lacune. Les Chambres consulaires malienne et qatari ont décidé d’ouvrir la voie à l’intégration de leurs milieux d’affaires. Selon M. Bathily, « l’objectif de cette initiative est de favoriser la création et le développement de partenariats commerciaux entre les communautés d’affaires sur une base mutuellement avantageuse ». A ses dires, le Mali et le Qatar, au niveau de leurs Chambres consulaires, partagent déjà le réseau de la Chambre islamique de Commerce, d’Industrie d’Agriculture de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI).



L’instrument de coopération et de relation d’affaires dont les bases viennent d’être jetées à Doha visent à offrir certains avantages à leurs membres. Il s’agit d’établir et consolider un partenariat direct entre les opérateurs économiques du Mali et du Qatar à travers la réalisation de projets industriels, commerciaux et de services préalablement identifiés et viables ; mutualiser les compétences, les informations et les outils communs ; renforcer la dynamique de mise en place de partenariats interentreprises ; favoriser et capitaliser auprès des acteurs de filières, les expériences et informations utiles pour un essor soutenu et durable ; rechercher et identifier des mécanismes de financement durables et adaptés.



Comme potentialités économiques et d’investissements, le président de la Ccim a exposé une quinzaine de secteurs à ses partenaires Qataris. Il s’agit entre autres de l’agriculture, l’agro-industrie, le textile, l’élevage, les mines, les énergies, l’eau potables, le gaz, les industries manufacturières, les BTP, le tourisme et l’hôtellerie, les télécommunications, les transports, les services financiers.



Il est prévu l’élaboration d’un plan triennal pour l’exécution du présent accord bipartite. Ce plan sera mis en œuvre sur la base d’une collaboration dans l’organisation de manifestations économiques et commerciales (les échanges de délégations de part et d’autres, les foires, expositions, salons, et fora, les missions d’études et de prospection, la réalisation de projets communs et la tenue de rencontres spécialisées B2B).



Les deux parties créeront chacune de son côté, un comité de suivi de cet accord. Lesdits comités se rencontreront alternativement à Bamako et à Doha. Le but est de jauger l’avancement de la mise en œuvre de l’accord.



La signature de l’accord entre Youssouf Bathily et Khalifa Bin Jassim Bin Mohammad Al Thani s’est déroulé en présence du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga.







Abdrahamane Dicko