Stratégie nationale vaccinale et de lutte contre la COVID-19 : Objectif, 4 millions de vaccinés en 2022 - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Stratégie nationale vaccinale et de lutte contre la COVID-19 : Objectif, 4 millions de vaccinés en 2022 Publié le dimanche 3 avril 2022 | Mali Tribune

Tweet

Ça y est, les femmes enceintes peuvent se faire vacciner contre la maladie du coronavirus sans conséquence sur le fœtus. C’est du moins la conclusion à laquelle est parvenu le comité scientifique, depuis le 7 mars 2022. L’information a été donnée ce 24 mars 2022, au Centre Awa Keita, par des responsables du service immunisation de la direction nationale de la santé, à l’occasion de la « session d’orientation des journalistes sur la stratégie nationale vaccinale et de lutte contre la Covid-19 ».







Les femmes enceintes longtemps écartées de la vaccination contre la Covid-19 pour insuffisance d’information scientifique sur les conséquences du produit sur l’enfant, font désormais partie de la cible vaccinale. Les scientifiques sont parvenus à la conclusion, depuis le 7 mars dernier, que les vaccins contre la Covid-19 en usage au Mali n’ont aucune conséquence sur les fœtus. Selon le responsable du service immunisation de la direction nationale de Santé et de l’hygiène publique, Dr. Ibrahim Diarra, l’incertitude qu’il y avait sur d’éventuelle conséquence du vaccin anticovid-19 sur les femmes enceintes a été levée, à la suite de plusieurs travaux de recherche menés par le comité scientifique. Désormais, les femmes enceintes font partie des cibles à vacciner contre la Covid-19.



Depuis un certain temps, des dispositions sont en train d’être prises pour remonter le taux de vaccination. Selon Dr. Cissé, seule la vaccination permet de se protéger et de protéger les autres contre la maladie qui reste non seulement contagieuse, mais mortelle.



A la date du 30 septembre 2021, alors que l’OMS avait fixé un objectif de 10 % et 40 % avant la fin de l’année, le Mali était encore à moins de 2 % de sa population vaccinée. Si la pénurie de vaccin était citée parmi les difficultés pour l’atteinte des objectifs, il y a quelques, mois, Dr. Diarra et son équipe estiment que cet obstacle a été levé au Mali. Notre pays dispose, selon le responsable du service immunisation, dans le cadre de l’initiative Covax, plusieurs milliers de doses de différents vaccins : Sinopharm, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson.



Maintenant que le vaccin est disponible, le gouvernement a consenti des efforts pour la formation des agents vaccinateurs, dira-t-il. Dans les jours et mois à venir, la stratégie en vigueur sera renforcée par le déploiement de plus d’agents sur le terrain, la communication pour rassurer les populations.



La journée d’orientation s’inscrivait dans le cadre du Projet “Mobiliser les Médias pour lutter contre la Covid-19 au Mali”, avec le soutien financier de : Affaires Mondiales Canada, porté par Journalistes pour les Droits Humains/Journalists for Human Rights (JDH/JHR).



La session avait entre autres pour objectifs : améliorer la compréhension des journalistes sur l’état des lieux du contexte de la Covid-19 et de l’état des lieux de la mise en œuvre de la stratégie nationale de vaccination ; accroitre les connaissances des journalistes sur la stratégie nationale de vaccination et de lutte contre la Covid-19; faciliter l’accès des journalistes aux sources d’information crédibles sur la Covid-19 et la vaccination anti-Covid-19; développer le networking entre journalistes et structures étatiques pour lutter contre la Covid-19 au Mali.







Aminata Yattara