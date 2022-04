Coupe du Mali de football : Le Binga FC continue son petit bonhomme de chemin - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Coupe du Mali de football : Le Binga FC continue son petit bonhomme de chemin Publié le dimanche 3 avril 2022 | Mali Tribune

Tweet

Finaliste de la précédente édition de la Coupe du Mali de football, le Binga FC continue son petit bonhomme de chemin dans la compétition cette année également. Malgré son rang, le club de club de 2e division a marché sur 3 clubs de Ligue 1 pour se retrouver en quarts de finale. Sur les 8 qualifiés, seuls le Binga FC et Koïra Alhawa de Gao restent les clubs de division inférieure à la Ligue 1. Tous les autres qualifiés étant des clubs de première division.



En prenant goût à la Coupe nationale suite à son parcours historique de finaliste la saison passée, le Binga FC a naturellement revu à la hausse ses ambitions dans les compétitions nationales. C’est pourquoi les dirigeants ont indiqué que les objectifs sont, cette année, la montée en Ligue 1 et le sacre en coupe du Mali. Engagés sur les deux fronts, les joueurs réalisent jusque-là un parcours parfait. S’ils ont gagné lors de la première journée du championnat régional Ligue 2 de Bamako, ils ont aussi enchainé 4 victoires en Coupe du Mali dont 3 succès sur des formations d’élite à savoir : l’AS Black Stars (1-0), l’US Bougouba (1-0) et récemment l’USC Kita (0-0 a.p puis 5 tab à 4) qu’ils avaient éliminée lors de la précédente édition de la compétition en demi-finale.



Confiant, le Binga FC qui s’est qualifié pour les quarts de finale se dirige tout droit vers ses objectifs. Mais en lorgnant le trophée de la Coupe du Mali, il envie aussi un titre cher au champion du Mali qui l’avait d’ailleurs battu en finale de la saison passée. Sans réussite, ces dernières saisons, en compétitions interclubs de la CAF, le Stade malien de Bamako avait néanmoins la main mise sur les titres nationaux. Sauf que l’exercice en cours ne s’annonce pas fructueux pour les Blancs de Bamako qui pointent à la 7e place à mi-parcours du championnat avec 23points et un retard de 8 unités avec le leader AS Bakaridjan (31points). Sachant que son titre de champion est menacé, le Stade malien se donne à fond en Coupe nationale pour sauver sa saison qu’il a mal engagée. Avec autant de sérieux prétendants pour le trophée de la Coupe du Mali qui en font une fin en soi, la compétition s’annonce palpitante d’autant plus qu’elle amorce sa phase des quarts de finale.



A l’issue des rencontres des 8es de finale disputées entre la fin de semaine passée et le début de celle en cours, tous les qualifiés pour les quarts de finale ont été connus. . Sur les 8 qualifiés, seuls le Binga FC et Koïra Alhawa de Gao restent les clubs de division inférieure à la Ligue 1. Tous les autres qualifiés étant des clubs de première division.







Alassane Cissouma







RESULTATS DES 8e DE FINALE



Samedi 26 mars 2022



A Bamako,



Stade Modibo Keita



Stade Malien de Bamako-ATS DE Koro : 3-0



AFE-AS Réal : 0-3



Stade Mamadou Konaté



FC Diarra-Duguwolofila : 0-3



Dimanche 27 mars 2022



A Bamako



Stade Modibo Keita



Djoliba AC-Soni AC : 1-0



ASOM-CMB de Mopti : 1-0



Stade Mamadou Konaté



Binga FC-USC Kita : 0-0 (puis 5 tirs aux buts à 4)



A Gao,



Stade Kassé Keita



Koira Alhawa de Gao-Renaissance de Kenieba : 1-0 a.p



A Sikasso



Stade Babemba Traoré



AS Douanes de Sikasso-Espérance Médine de Ségou : 1-0