Gao : Le gouverneur dénonce Barkhane - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Gao : Le gouverneur dénonce Barkhane Publié le dimanche 3 avril 2022 | Mali Tribune

© Autre presse par DR

Serval

Tweet

Face à un projet de sondage d’opinions auprès des populations de Gao piloté par la Force Barkhane sur son départ du Mali, le gouverneur Moussa Traoré a invité le Commandant de la Force française à surseoir aux activités programmées afin de ne pas davantage écorcher les relations de coopération entre le Mali et la France.



Pour le Général de Brigade Moussa Traoré, cette action de la Force Barkhane ne saurait être acceptée car n’étant pas son rôle encore moins inscrit dans son mandat. En outre, il met en garde le Commandant de la Force française d’autant plus que, à ses dires, une frange de la population rejetant une telle attitude nourrit des velléités de prise à partie contre Barkhane. Face à cet agissement, il dit « condamner fermement cette pratique qui pourrait s’assimiler à une action de déstabiliser à la fois la région de Gao et le pays.



En tant que premier représentant étatique à Gao, le Général de Brigade Moussa Traoré a invité le Commandant de la Force Barkhane à recueillir au préalable son « avis avant d’entreprendre toute action dans sa circonscription au risque d’engager sa propre responsabilité pour tout incident survenu ».







Alassane Cissouma