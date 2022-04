Tennis : Le champion du Mali trimbalé mais résistant - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Tennis : Le champion du Mali trimbalé mais résistant Publié le dimanche 3 avril 2022 | Mali Tribune

© aBamako.com par FS

Finale du championnat National de Tennis

Le Tennis Club du Stade Omnisports Modibo Keita a abrité le Samedi 30 Décembre 2017, la finale du championnat National de Tennis 2017. Tweet

En finale de la 2e édition du tournoi Open Moov Africa Malitel de Bamako, disputée le samedi 26 mars 2022 au Tennis Club de Bamako, Abdoulaye Bagayoko a remporté le trophée grâce à sa victoire renversante sur Ibrahim Kouma après près de 2 heures de combat.



Placée sous la haute présidence de Habib Sissoko, Président du Comité National Olympique et Sportif du Mali (Cnosm), la finale de la 2e édition du Tournoi de Tennis Open Moov Africa Malitel de Bamako a tenu toutes ses promesses. C’est une affiche royale qui attendait les amoureux de la petite balle jaune au Tennis Club de Bamako car le champion du Mali en titre (Abdoulaye Bagayoko) était opposé à son dauphin vice-champion (Ibrahim Kouma). L’on comprend alors que cette finale allait donc démarrer avec un parfum de revanche dans l’air. Ce scénario se matérialise lors du premier set avec l’avantage du jeune Ibrahim Kouma sur son principal challenger (7-5).



Moins en vue lors du premier set, l’expérimenté Abdoulaye Bagayoko revient à la charge en faisant valoir son expérience. Et le champion du Mali en titre s’impose avec brio aux deux derniers sets (6-3 puis 6-1) renversant ainsi son adversaire du jour. « On ne pouvait pas rêver mieux car la finale de cette 2e édition a tenu toutes ses promesses avec plus de 2 heures de combat. Je dis bravo au vainqueur qui a sorti le grand jeu pour renverser son adversaire du jour. Ce n’était pas gagné d’avance. J’adresse mes messages d’encouragements au jeune Kouma qui n’a pas démérité », a déclaré Amadou Togola, président de la Fédération malienne de Tennis. Au chapitre des récompenses, le vainqueur, Abdoulaye Bagayoko soulève le trophée plus une enveloppe de 200 000 F CFA. Quant au finaliste malheureux, il s’est consolé avec un bouquet de fleurs plus 100 000 F CFA.



Salif Diakité



(correspondance particulière)