2eme édition de la coupe ORTM du football : Le coup d'envoi sera donné le 4 juin à Bamako Publié le dimanche 3 avril 2022

Le directeur général de l’Office de radio et télévision du Mali (Ortm), Haassan Baba Diombélé, a procédé le jeudi 31 mars dernier, à la cantine de la chaine nationale, au lancement officiel de la 2è édition de la coupe Ortm de football. L’objectif de cette compétition, qui va se dérouler du 04 juin au 22 septembre 2022, est de maintenir la jeunesse dans une compétition saine, mais également d’offrir aux joueurs l’opportunité d’être vus par les grands clubs.



Cette conférence de presse du lancement de la deuxième édition de la Coupe Ortm était présidée par Hassan Baba Diombéle, directeur général de l’Ortm, en présence d’Issa Sidibé, président de la Ligue du football du district de Bamako ; Yacouba N’Tomini Diakité, parrain de l’évènement ; Abdourahamane Touré, secrétaire général du Comité syndical de l’Ortm ; Adama Bérété, représentant des maires des six communes du district de Bamako, ainsi que plusieurs travailleurs de la chaîne nationale.



C’est pour maintenir la jeunesse malienne dans une compétition saine et d’offrir aux joueurs l’opportunité de devenir des footballeurs internationaux que l’Ortm a initié cette compétition qui porte son nom. Cette deuxième édition se tiendra du 04 juin au 22 septembre 2022 et regroupera les jeunes des moins de 18 ans des six (6) communes du district de Bamako et les districts de football de Kati et de Bougouni.



Dans son intervention, le directeur général de l’Ortm a tout d’abord salué la détermination et l’engagement de Yacouba N’Tomini Diakité à accompagner l’Ortm dans la réussite de cette compétition en tant que parrain de l’évènement, avant de parler de cette deuxième édition. “L’édition de l’année dernière nous a permis de comprendre toute la générosité qui accompagne vos actes dans le domaine du sport parce que tout simplement vous pensez qu’en tant que fils du Mali à l’extérieur, il était important pour vous de mettre la lumière sur le sport-roi qui est le football. Et l’engagement s’est manifesté par tout ce que vous avez pu mettre à la disposition des équipes participantes, à savoir les jeux de maillots, les ballons et d’autres équipements nécessaires pour une bonne compétition. Vous l’avez fait du fond du cœur, sans tenir compte du coût y afférent. C’est le lieu pour moi de vous remercier pour cette générosité extraordinaire”, a-t-il précisé.



Il a également a ajouté que l’un des buts de cette coupe Ortm est de réunir la jeunesse bamakoise pendant la période des vacances. “Vous savez, les jeunes très souvent lorsqu’ils sont désœuvrés, ils intéressent à des activités malsaines. C’est la raison pour laquelle, avec l’ensemble de l’équipe, nous avons jugé nécessaire de maintenir cette jeunesse dans une compétition saine et d’offrir à chaque jeune l’opportunité de vivre son rêve qui est de devenir football international. C’est le lieu pour nous de dire que, pour cette deuxième édition, nous avons pris le taureau par les cornes puisque la compétition sera lancée officiellement le 04 juin prochain et s’achevera aux environs du 22 septembre 2022 qui coïncide avec la fête anniversaire de l’indépendance de notre pays.



Mais nous avons pris du temps pour bien organiser cette compétition. Déjà, avec le parrain, nous avons pris le devant pour faire le choix de différents maillots, de ballons et crampons pour les équipes participantes”, a-t-il expliqué.



Pour sa part, Yacouba N’Tomini Diakité déclare être très heureux de parrainer une fois encore cette deuxième édition. “Après le succès de la première édition, j’ai décidé cette année d’accompagner cette deuxième édition avec un autre sponsor qui est la marque Givova que vous allez découvrir. C’est pour vous dire que je serai toujours aux côtés de notre chaine nationale tant que la compétition continue. Ainsi, cette compétition va permettre aux jeunes de s’occuper autrement que de prendre des armes comme d’autres le font. En plus de cela, ce sera une occasion de détecter les talents”, a-t-il laissé entendre.



Le président de la Ligue du football du district de Bamako a promis que la Ligue va prendre toutes les dispositions nécessaires pour la très bonne organisation de cette deuxième édition. “Comme l’édition précédente, les équipes vont être réparties entre deux poules, notamment A et B. Elles s’affrontent en aller simple et les deux premières des deux poules disputeront les demi-finales. Pour cette édition, un règlement spécial sera rédigé par les experts de la Ligue afin de définir, avant tout, les règles de la compétition”, dit-il.







Mahamadou TRAORE