AS Réal de Bamako : Vent d’espoir à Djicoroni - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport AS Réal de Bamako : Vent d’espoir à Djicoroni Publié le dimanche 3 avril 2022 | Aujourd`hui

© aBamako.com par A.S

Football/championnat national ligue 1: AS Real 0-1 Onze Créateurs

Bamako, le 12 mars 2022. En match comptant pour la 16è journée du championnat national de football de 1ère division, l`AS Real de Bamako s`est incliné au stade omnisports Modibo Keita face aux Onze Créateurs, 0 but contre 1. Tweet

L’AS Réal est un vieux club, dont la particularité réside dans le fait qu’elle est quasiment supportée par tout un quartier : Bozola. Au début de la saison, l’équipe s’est malheureusement retrouvée dans une zone de turbulence avec des résultats mitigés. Piqués dans leur orgueil par cette position, les anciens se sont dressés comme un seul homme, pour secourir le club.



Petit à petit avec des actions concrètes ils s’investissent. Ce qui explique d’ailleurs le réveil des Scorpions ces derniers temps, et qui ne saurait susciter d’interrogations, outre mesure. Et pour cause l’équipe de Djicoroni Para enchaine depuis quelques jours les exploits. Après sa victoire sur le Stade malien de Bamako, le Réal s’est vaillamment qualifié en huitième de finale de la Coupe du Mali en étrillant l’AFE par le score de 3 buts à 0.



En analysant le soutien indéfectible des anciens du club, l’on se rend compte logiquement que le sursaut n’est pas fortuit. Pour la circonstance les Drissa Tangara dit GMC, Mamadou Coulibaly dit Benny, Ibrim Diallo, Arouna Coulibaly dit Diego, Fousseyni Sissoko, Kibily Demba Sissoko, Sékou Coulibaly dit Pelé, etc. suivent de façon régulière l’évolution du club, par leur présence au terrain d’entrainement sis à Djicoroni Para.



Nous avons l’habitude d’affirmer aussi qu’ils ont trouvé un moyen de motiver des joueurs. Celui d’instituer le prix du meilleur joueur du mois. Selon le directeur sportif du club, Malamine Touré dit Mala, cette innovation vise à encourager les jeunes, afin qu’ils sentent le soutien de leurs ainés. C’est dans cette optique que ces anciens se sont retrouvés avant-hier mercredi au terrain des Scorpions pour primer le joueur qui s’est distingué durant le mois. Le choix s’est porté sur l’attaquant Abdramane Traoré dit Airba.



Il a reçu un diplôme et la somme de 25 000 F CFA. En remettant le prix, l’ancien international Kibily Demba Sissoko a demandé aux jeunes à se transcender parce que le chemin est encore long, c’est-à-dire qu’à défaut du titre de champion, la Coupe du Mali sauverait la saison de la grande famille des Scorpions. O. Roger